Wegen der weiterhin starken Nachfrage sollen die Jumbos noch in den ersten drei Dezemberwochen in Tegel landen, teilte die Airline am Mittwoch mit. Ursprünglich sollten die Jumbos bis Ende November eingesetzt werden.

Betriebswirtschaftlich rechne sich der Einsatz der Großraumflugzeuge nicht, bekräftigte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister. Er zog dennoch eine positive Zwischenbilanz auch der Abfertigung der Jets am Flughafen Tegel, der eigentlich nicht für so große Flugzeuge ausgelegt ist.



Mit den 28 geplanten Landungen in Berlin im Dezember erhöht sich die Zahl der Jumbo-Einsätze insgesamt auf 90. Die 747 kann mehr als 350 Passagiere aufnehmen - rund doppelt so viel wie die sonst eingesetzten Airbus A320.