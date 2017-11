Für rund 100.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg beginnen am Mittwoch Tarifverhandlungen.



Die IG Metall verlangt sechs Prozent mehr Geld für die Mitarbeiter und Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Arbeitszeitmodellen. Zudem fordert die Gewerkschaft Verhandlungen mit dem Ziel, dass Beschäftigte im Osten nicht mehr drei Stunden mehr pro Woche arbeiten müssen als im Westen.



Verhandelt wird für 60.000 Beschäftigte in Berlin und 40.000 in Brandenburg. Zeitgleich beginnen die Verhandlungen in mehreren Bundesländern.