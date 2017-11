Drei neue Sterne-Küchen in Berlin

In Berlin sind drei weitere Restaurants mit einem Stern des renommierten "Guide Michelin" ausgezeichnet worden. Eine Dreisterne-Küche fehlt weiterhin in der Hauptstadt. Brandenburg verliert ein Sterne-Restaurant und eines kommt hinzu.

Berlin etabliert sich als ein Zentrum der Top-Gastronomie. Die am Dienstag in Potsdam vorgestellte Ausgabe 2018 des "Guide Michelin" Deutschland zählt 21 Sterne-Küchen in der Hauptstadt, insgesamt zwei mehr als im vergangenen Jahr. Sieben Restaurants wurden wie bisher mit zwei Sternen ausgezeichnet, 14 Häuser mit einem Stern. Es fehlt aber weiterhin die absolute Spitzenklasse von drei Sternen.

Neu mit einem Stern in der Hauptstadt sind "Cookies Cream", "Golvet" und "tulus lotrek". Verloren hat seinen Stern das Restaurant "Les Solistes by Pierre Gagnaire". Das "Cookies Cream" setzt als eines der ersten Sterne-Restaurants in Deutschland voll auf vegetarische Menüs.

Zwei-Sterne-Häuser in Berlin: "FACIL", "Fischers Fritz", "Horváth", "Lorenz Adlon Esszimmer", "reinstoff", "Rutz", "Tim Raue"

Ein-Stern-Häuser in Berlin: "5 - cinco by Paco Pérez", "Bandol sur Mer", "Bieberbau", "Cookies Cream", "einsunternull", "Frühsammers Restaurant", "Golvet", "Hugos", "Markus Semmler", "Nobelhart & Schmutzig", "Pauly Saal", "Richard", "Skykitchen", "tulus lotrek"