Ab 2021 auf den Gleisen - Neue S-Bahn-Züge für Berlin werden montiert

20.11.17 | 16:27

Rohbau in Ungarn, Ausrüstung in Berlin: Für die S-Bahn Berlin hat in Pankow die Montage der ersten neuen Züge begonnen. Sie sollen von 2021 an auf die Gleise kommen, wie S-Bahn-Chef Peter Buchner am Montag bekräftigte. Die Hersteller Stadler und Siemens versicherten, die neuen Züge würden zuverlässiger und komfortabler als die alten. Die Wagen werden eine Klimaanlage haben und wie die jüngeren U-Bahn-Züge durchgehend begehbar sein. An jeder Wagenseite sollen Flachbild-Anzeigen über Fahrstrecke und Umsteigemöglichkeiten informieren. Wie bisher werden die Züge in Rot und Gelb lackiert.

"Angenehme Temperaturen im Winter und im Sommer"

"Für Fahrgäste ist auf alle Fälle die Vollklimatisierung des Wagenkastens neu", erklärte S-Bahn-Sprecher Ingo Priegnitz im rbb. "Sowohl im Winter als auch im Sommer gibt es angenehme Temperaturen." In den neuen Wagen wird es auch eine komplette Videoüberwachung geben. Der Innenraum wird heller und mit den regiotypischen blauen Sitzen "für eine sehr schöne S-Bahn-Atmosphäre" sorgen, so Priegnitz.

Die neuen S-Bahnzüge werden durchgehend begehbar sein.

Erster Test auf Gleisen im Frühjahr

In dem Werk erhalten die neuen Züge nun Heizung, Elektrik, Sitze, Fahrmotoren und Steuerungstechnik. Im Frühjahr soll der erste Wagenkasten auf die Drehgestelle mit Achsen gesetzt und getestet werden. Zunächst geht es um 30 Wagen der Vorserie. Dann geht es Schlag auf Schlag: Bereits im September 2018 soll ein Vier-Wagen-Zug anlässlich der Eisenbahn-Messe Innotrans ausstellungsfähig und begehbar sein, sagte Peter Bucher dem rbb. 2019 soll ein Zug dann seine Proberunden auf dem Testring von Siemens in Wegberg-Wildenrath drehen, so der S-Bahn-Chef. 2020 folgen erste Test in der Nacht auf dem Berliner-S-Bahn-Ring.

2018 soll ein Zug auf der Eisenbahn-Messe Innotrans vorgestellt werden.

Von 2021 bis 2023 sollen insgesamt 382 neue Wagen auf die Berliner Ringbahn und die Zulaufstrecke in Richtung Südosten kommen. "Am 1. Januar 2021 fährt der erste Zug ab Südkreuz Richtung Spindlersfeld mit Fahrgästen", so Buchner. 900 Millionen Euro werden für Züge und den Umbau der Werkstatt Grünau investiert. Die ersten zehn Züge sollen ab 2021 auf der Linie S47 zwischen Südkreuz und Spindlersfeld fahren.