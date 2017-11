Namen, E-Mails und Bewegungsprofile - frei im Netz abrufbar: Bei dem gerade in Berlin gestarteten Leihrad-Anbieter oBike hat es ein Datenleck gegeben. Auch Berliner Nutzer könnten betroffen sein. Der Vorfall trifft das Unternehmen an einem wunden Punkt.

Nur wenige Wochen nach dem Start des Leihrad-Unternehmens oBike in Berlin hat es das Unternehmen kalt erwischt: Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks (BR) waren Kundendaten wie Namen und Telefonnummern zeitweise offen im Netz abrufbar. "Die Daten waren weder verschlüsselt noch anderweitig geschützt", schreibt BR24 am Donnerstag. "Sogar exakte Bewegungsdaten von Fahrten mit den Leihrädern lagen offen." Betroffen waren demnach oBike-Kunden weltweit.

München, Berlin, Frankfurt, Hannover - in immer mehr deutschen Städten bietet Obike Leihfahrräder an. BR Data und BR Recherche haben nun ein Datenleck beim Anbieter der gelben Räder entdeckt. Persönliche Daten und Bewegungsdaten von Nutzern auf der ganzen Welt waren bis vor Kurzem frei zugänglich.

Der für Deutschland zuständige Regionalmanager von oBike, Marco Piu, bestätigte rbb|24 am Donnerstag, dass es bis Montag eine Sicherheitslücke gegeben habe. Wie vom BR berichtet, habe es "zwei Probleme" mit Social-Media-Funktionen in der oBike-App gegeben. Durch die Möglichkeit, Daten mit anderen Nutzer zu teilen, habe "eine kleine Möglichkeit" bestanden, von außen "an eine bestimmte Anzahl von Daten zu kommen".

Piu betonte jedoch: "Wir wussten von dem Problem, das wir hatten, und waren dabei die Lücken zu schließen." Die Datenlücke habe zudem nur eine Woche bestanden. Die problematische Sharing-Funktion sei auch nicht oft genutzt worden und es seien "maximal hundert Nutzer betroffen" gewesen, so Piu. Er versicherte, oBike wisse, dass die Daten nicht missbraucht worden seien.

Als mögliche Ursache für das Datenleck nannte der oBike-Manager den Umzug von Servern von China nach Europa. Diese Verlagerung habe oBike nach Kritik an seinem Umgang mit Daten vorgenommen, so Piu. "Wir haben gemacht, was verlangt wird", so der Manager wörtlich.