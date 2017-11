Seit Wochen beschweren sich Berliner über verspätete Postsendungen. Zu Recht - wie die Post jetzt einräumen musste. Vor allem die Bezirke Charlottenburg-Willmersdorf und Spandau sind betroffen. Eine Besserung ist so schnell jedoch nicht in Sicht.

Ab geht die Post, doch sie kommt nicht an - zumindest in Berlin. Das hat die Deutsche Post nun zugeben müssen. In einem Brief des Zentralbereichsleiters Politik und Unternehmensverantwortung, Rainer Wend, an den Berliner Bundestagsabgeordneten Swen Schulz (SPD), hat das Unternehmen Probleme bei der Zustellung in Berlin eingeräumt.

Vor allem im Zeitraum September bis Oktober sei die Zustellsituation in Berlin nicht zufriedenstellend gewesen, heißt es in dem Brief, der rbb|24 vorliegt.

Ein Grund sei ein starker Anstieg der Postsendungen in Berlin, der ab Anfang September aufgetreten sei. "Um diesen Sendungsmengenzuwachs aufzufangen, benötigen wir mehr Abruf- und Aushilfskräfte." Die Einstellung von neuen Zustellern sei aber noch nicht flächendeckend gelungen.