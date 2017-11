Audio: Inforadio | 20.11.2017 | Ricardo Westphal

Hand in Hand gegen Kündigungen - Siemens-Mitarbeiter planen Menschenkette um Gasturbinenwerk

20.11.17 | 07:40 Uhr

Gegen den geplanten Stellenabbau bei Siemens regt sich weiter Protest. Die Beschäftigten des Gasturbinenwerks in Moabit wollen am Mittag mit einer Menschenkette ein Zeichen setzen. Einreihen will sich auch der Berliner Regierungschef.



Der Protest gegen den geplanten Stellenabbau bei Siemens geht am Montag weiter. Um 12 Uhr wollen die Beschäftigten des Gasturbinenwerkes in Berlin-Moabit das Werk symbolisch mit einer Menschenkette umarmen. Das teilte die Gewerkschaft IG Metall am Sonntag mit. Auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop kündigten ihre Teilnahme an. Siemens hatte am Donnerstag erklärt, unter anderem in Berlin rund 900 Arbeitsplätze zu streichen. Betroffen sind das Dynamowerk in Spandau und das Gasturbinenwerk in Moabit. Mit dem Protest will die Gewerkschaft die 300 vom Abbau bedrohten Arbeitsplätze in Moabit retten. Im Dynamowerk in Spandau will Siemens die Produktion mit 600 Stellen sogar komplett einstellen.

Weiter Kritik aus der Politik

Am Wochenende gab es weitere Kritik an den Plänen von Siemens aus der Politik. Die Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Eva Högl sagte, der Konzern stehe weltweit exzellent da. Es gebe Alternativen zum Stellenabbau. Wirtschaftssenatorin Pop sprach von keinem guten Beispiel für die soziale Marktwirtschaft. Auch sie wolle Teil der Menschenkette am Berliner Gasturbinenwerk sein.

Siemens hofft auf Kompromisse

Siemens dementiert Expansionspläne in Tschechien

Besonders groß ist der Unmut bei den Beschäftigten, weil Siemens möglicherweise parallel zum Stellenabbau neue Stellen im Ausland schaffen möchte. Nach Informationen der Gewerkschaft IG Metall sollen parallel zum angekündigten Stellenabbau in Deutschland im tschechischen Ostrava 1.800 neue Arbeitsplätze in einem Entwicklungszentrum für Elektromotoren entstehen. Laut Radio Praha will Siemens auch die Produktion in seinem Werk in Drásov erweitern. Siemens dementierte das gegenüber dem rbb. Man wolle die derzeitige Produktion aus dem Dynamowerk in Berlin künftig auf die Standorte Mühlheim und Erfurt verlagern, so Konzern-Sprecher Michael Friedrich. Grund sei die gesunkene Nachfrage. Woanders Kapazitäten aufzubauen, wäre widersinnig, so Friedrich.

Betriebsräte kritisieren Stellenabbau scharf

Am Freitag hatten rund 1.300 Siemensmitarbeiter vor der Berliner Zentrale in Siemensstadt gegen die Abbaupläne protestiert. Die IG Metall sprach vom Auftakt eines harten Arbeitskampfes. Der Sprecher der Berliner Siemens-Betriebsräte, Günter Augustat, kritisierte den geplanten Arbeitsplatzabbau am Samstag scharf. Er sagte im rbb, Elektromotoren und Gasturbinen würden weiter benötigt. Das Dynamowerk müsse erhalten bleiben. Außerdem dürfe die Fertigung von Elektromotoren nicht ins Ausland verlagert werden. Das Dynamowerk sei in den vergangenen Jahren innovativ gewesen, das Gasturbinenwerk bereits modernisiert worden.

Vor zwei Jahren stoppten Proteste den Stellenabbau

Bereits 2015 wollte Siemens mehrere hundert Arbeitsplätze im Gasturbinenwerk streichen. Damals sei es Beschäftigten, Betriebsrat, Politik und IG Metall gelungen, die Arbeitsplätze zu sichern, so die Gewerkschaft.