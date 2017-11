Audio: Inforadio | 16.11.2017 | Tina Friedrich

rbb exklusiv | Schmiergeld-Verdacht in Bestatterbranche - Berliner Ärzte sollen für die Vermittlung von Leichen kassieren

16.11.17 | 06:00 Uhr

Die Würde der Toten ist unantastbar - sollte man meinen. Doch unter den Berliner Bestattern tobt ein Konkurrenzkampf, der mit Würde nicht viel zu tun hat. Die Profiteure sind Bereitschaftsärzte, die sich ihre Toten teuer bezahlen lassen. Von Tina Friedrich und Adrian Bartocha

Jeden Tag sterben in Berlin etwa 93 Menschen. Wie würdevoll sie bestattet werden, wie groß das Blumengesteck ist oder die Trauerfeier, darüber bestimmen die Angehörigen. Sie haben freie Wahl bei der Entscheidung für einen Bestatter. Rund 280 von ihnen buhlen in Berlin um die Gunst der Hinterbliebenen. So viele Einträge gibt es in den Gelben Seiten.



Es ist eine verschwiegene Branche, kaum jemand möchte offen über die Zustände im Berliner Bestattungswesen sprechen. Viele stimmen einem Gespräch erst nach einigen Tagen Bedenkzeit zu, treffen sich dann nur zuhause oder in abgelegenen Cafés. Was sie zu erzählen haben, ist dafür umso brisanter: Schmiergeldzahlungen seien weit verbreitet. Jeder kenne Ärzte, Altenheime oder Pflegestationen, die regelmäßig von Bestattern Geld erhalten. Die Gegenleistung: Berlins Leichen. Eine Zeugin nennt es "Verkauf der Verstorbenen", eine andere spricht gar von "Menschenhandel".

Angehörige wurden massiv unter Druck gesetzt

300 Euro pro Leiche

Konkret richten sich die Vorwürfe gegen drei Ärzte im Leichenschaudienst der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Bis zu 300 Euro pro Verstorbenem sollen sie von einem Bestatter in Hellersdorf kassiert haben. Der bekam dafür in einem guten Monat bis zu 30 Leichen. Ein lukratives Geschäft für einen Bestatter in einer abgelegenen Ecke einer Plattenbausiedlung.



Ein Bereitschaftsarzt spricht exklusiv mit dem rbb über das Vorgehen des Mannes, dem auch Verbindungen in die Rockerszene nachgesagt werden. "Der Bestatter hat sich über die Totenscheine die Adressen besorgt und die Ärzte angeschrieben. Er hat ihnen für die Vermittlung von Sterbefällen Geld geboten und andere Vergünstigungen in Aussicht gestellt", berichtet er. Auch er selbst habe eine solche E-Mail bekommen und sie sofort "als Bestechungsversuch" wahrgenommen, sagt er weiter.

AfD-Bürgermeisterkandidat unter Verdacht

Abgesehen davon ist es den Bereitschaftsärzten streng verboten, Hinterbliebenen einen bestimmten Bestatter ans Herz zu legen. Ihre Aufgabe ist lediglich, die allererste Leichenschau bei einem Verstorbenen vorzunehmen und den Totenschein auszustellen. Die 30 Ärzte, die diese Arbeit verrichten, arbeiten in Tag- oder Nachtschichten, immer zwei für ganz Berlin.



Einer der drei beschuldigten Ärzte ist in Brandenburg nicht unbekannt: Dietmar Buchberger stellte sich im September für die AfD in Hennigsdorf als Bürgermeisterkandidat zur Wahl. Er arbeitet seit 13 Jahren im Leichenschaudienst der KV. Auf die Bitte um eine Stellungnahme reagierte er mehrfach nicht.

Angehörige massiv unter Druck gesetzt

Doch es gibt weitere Zeugen aus der Branche, die darüber berichten, wie die Deals zwischen den Ärzten und dem Bestatter gelaufen sein sollen. Auch sie sprechen erst nach Tagen, und nur unter der Bedingung, anonym bleiben zu dürfen. Ihren Schilderungen zufolge sollen einige Ärzte den Bestatter darüber informiert haben, wenn sie im Leichenschaudienst eingeteilt waren. Daraufhin konnte der Bestatter seinen Fahrdienst in Bereitschaft versetzen. "Im Grunde genommen ist es so, dass der Arzt bestimmte Bestatter hat, mit denen er zusammenarbeitet und von denen er Visitenkarten bei sich trägt", erzählt eine der Zeuginnen dem rbb. "Wenn die Angehörigen auf Nachfrage noch keinen Bestatter nennen, dann sagt der Arzt, er könne ihnen jemanden empfehlen. Und der Bestatter wird dann auch direkt angerufen und darüber informiert, dass eine Abholung erfolgen müsste." Im Nachhinein werde dann das Geld bezahlt, sagt sie.



Die drei Ärzte sollen aber nicht einfach nur einen Bestatter empfohlen haben – sie sollen auch mehrfach Angehörige massiv unter Druck gesetzt haben. Eine Zeugin schildert Vorfälle, in denen ein Arzt Hinterbliebene aufgefordert haben soll, innerhalb weniger Minuten einen zuständigen Bestatter zu nennen. "Wir stellen hier keinen Totenschein aus, wenn Sie mir nicht sofort einen Bestatter benennen können", soll er gesagt haben. Ähnliches berichten weitere Zeugen in internen Gesprächsprotokollen, die dem rbb vorliegen.

Bestatter verweigert eine Stellungnahme

Alleine im April dieses Jahres sollen Dietmar Buchberger und die beiden anderen Ärzte dem Hellersdorfer Bestatter jeweils bis zu zehn Leichen vermittelt haben. Für die Ärzte bedeutet das: bis zu 3.000 Euro schwarz auf die Hand – und nicht nur einmal, sondern über mehrere Monate hinweg. "Es ist unter aller Würde", empört sich eine, die mit dem rbb gesprochen hat. "Das ist doch ein Verkauf der Verstorbenen!"



Der Weg zu dem Hellersdorfer Bestatter führt durch trostlose Plattenbauten. In einer abgelegenen Ecke weist ein kleines Schild mit roter Schrift und zwei Engelsflügeln auf weißem Grund den Weg. Eine Stellungnahme zu den Vorwürfen verweigert er auf Nachfrage, legt am Telefon ohne ein weiteres Wort auf.

Die Deals sollen auch in Pflegeeinrichtungen gelaufen sein.

Kunden bekommen erhöhte Rechnungen

Aus einer E-Mail, die dem rbb vorliegt, ist allerdings erkennbar, wie er versucht hat, die Bereitschaftsärzte für sich zu gewinnen. Darin heißt es, adressiert an einen Arzt, der im Leichenschaudienst tätig ist (Orthographie angepasst): "Für jede Empfehlung zahlen wir ein Vermittlungshonorar innerhalb von 48 Stunden, sowie die Rechnung für die LS [Leichenschau, Anm.]." Auf Wunsch werde Informationsmaterial zugeschickt, steht dort noch.



Für den Bestatter lohne sich das Geschäft, auch wenn die Provisionen für die Ärzte ins Geld gehen, erzählt eine Zeugin. "Der Bestatter bezahlt den Arzt nicht aus eigener Tasche, sondern legt die Provision auf die Rechnung der Angehörigen", sagt sie. So würden die Angehörigen gar nicht merken, dass sie damit auch die Vermittlungshonorare für Ärzte finanzieren

Symptomatisch für die Branche

Der Verdacht gegen die drei Ärzte und den Bestatter aus Hellersdorf ist inzwischen auch der KV und der Berliner Ärztekammer bekannt. Dort läuft ein Untersuchungsverfahren gegen die drei Mediziner.



Doch der Fall steht symptomatisch für ein Problem in der gesamten Branche. Kaum ein Bestatter, der im persönlichen Gespräch oder am Telefon nicht von ähnlichen Vorgängen bei seinen Konkurrenten zu berichten weiß. Offen erhebt die Vorwürfe kaum jemand – bis auf Claudia Marschner. Sie hat ihre Nische gefunden und sich in Schöneberg auf besondere Bestattungen spezialisiert. Die Gepflogenheiten der Kollegen kennt sie gut. "Es ist sehr bekannt, dass gerade im Notarzt- und Palliativbereich unverhohlen bestochen wird", sagt sie dem rbb. "Ich höre von vielen Notfallärzten, Bereitschaftsärzten, Homecare-Ärzten, dass sie gezielt von Bestattern mit Geldumschlägen regelrecht penetriert werden."

Pflegeheime stetig angefüttert

Die Deals sollen in den Pflegeeinrichtungen auf höchster Ebene gelaufen sein, sagt sie, direkt zwischen dem Leiter der Einrichtung und dem Chef des Bestattungsunternehmens. "Auch dadurch ist die Branche in Verruf geraten, dass jeder weiß: Da hat sich jemand eingekauft für 50.000 Euro, da hat sich jemand an andere Stelle eingekauft für 70.000 Euro, und die spielen dann dort den Haus- und Hofbestatter", schildert Marschner die Zustände aus ihrer Sicht. "Der Mensch wird so zur Ware. Das ist doch kriminell. Menschenhandel finde ich kriminell."



Doch es gibt nicht nur Exklusivdeals. Eine Pflegerin ringt sich nach längerer Überlegung dazu durch, von ihrem letzten Arbeitsplatz zu erzählen. Ihr Name oder der Name der Pflegeeinrichtung, um die es geht, sollen nicht genannt werden. "Die Bestatter waren überwiegend sehr höflich. Wenn sie fertig waren, haben sie uns dann meistens Geld zugesteckt", erzählt sie mit gesenkter Stimme. "Es gab jedes Mal 50 oder 100 Euro als Dankeschön, oder fürs nächste Mal." Mit der entsprechenden Wirkung: Wenn in diesem Heim wieder jemand starb, wurde der finanzierungsfreudige Bestatter angerufen.