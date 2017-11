Siemens-Beschäftigte protestieren mit Autokorso in Berlin

Hunderte hupende Autos, IG-Metall-Fahnen und ein Motivwagen, der Siemenschef Joe Kaeser zeigt: Mit einem Autokorso haben Siemens-Beschäftigte in Berlin gegen den Stellenabbau protestiert. Zu einer Kundgebung in Neukölln werden 2.000 Teilnehmer erwartet.

Die Fahrzeugkette sei um 6.15 Uhr am Dynamowerk im Bezirk Spandau gestartet, sagte Klaus Abel, Erster Bevollmächtigter der IG Metall in Berlin. Er sprach von 200 Autos, die mit Transparenten und IG- Metall-Fahnen geschmückt waren und hupend durch die Stadt fuhren. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin meldete auf Twitter etwa 100 Fahrzeuge. Angeführt wurde der Korso von einem Motivwagen mit einer Figur, die Siemens-Chef Joe Kaeser darstellen sollte.

Ziel des Autokorsos war das Tagungshotel Estrel in Neukölln. Dort findet die jährliche Konferenz aller deutschen Siemens-Betriebsräte statt. Zu einer Kundgebung vor dem Hotel erwartet die IG Metall etwa 2.000 Siemens-Mitarbeiter aus ganz Deutschland. Auch SPD-Chef Martin Schulz hat seine Teilnahme angekündigt.

Siemens hatte angekündigt, weltweit 6.900 Stellen abzubauen, davon 870 in Berlin. 300 Arbeitsplätze sollen im Moabiter Gasturbinenwerk wegfallen, 570 im Dynamowerk in Spandau, das ganz geschlossen werden soll. Der Konzern reagiert damit nach eigenen Angaben auf schlechter laufende Geschäfte in der Kraftwerks-und Antriebstechnik.