600 Siemens-Betriebsräte und 1.500 weitere Beschäftigte aus ganz Deutschland treffen ab dem heutigen Mittwoch in Berlin zusammen, um gegen den geplanten Stellenabbau im Unternehmen zu protestieren. Sie nutzen dazu die Jahrestagung der deutschen Siemens-Betriebsräte im Neuköllner Estrelle-Hotel. "Gegen die Einfallslosigkeit von Siemens-Chef Joe Kaeser setzen wir unsere Solidarität, unsere Ideen und unseren entschlossenen Widerstand", kündigte Klaus Abel an, der Erste Bevollmächtigter der IG Metall Berlin.

SPD-Chef Schulz hatte am Dienstag die Siemens-Führung verbal attackiert. In einer von den Sozialdemokraten beantragten Aktuellen Stunde im Bundestag sprach Schulz von "verantwortungslosen Managern". "Wenn es hart wird, muss am Ende die Belegschaft bluten", kritisierte er.



Mit Blick auf öffentliche Aufträge für Siemens sagte Schulz, der Konzern habe jahrzehntelang vom deutschen Staat profitiert. Außerdem fahre Siemens Rekordgewinne ein: "Was Siemens hier macht, gefährdet den Wirtschaftsstandort Deutschland." Der bestehe auch aus Vertrauen. Siemens zerschlage dieses Vertrauen.

Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles hatten zuvor zu rund 50 Siemens-Mitarbeitern gesprochen, die sich vor dem Reichstagsgebäude versammelten. Dabei sagte Schulz, die SPD werde sich die Pläne von Siemens nicht gefallen lassen. "Das ist das Verhalten von Manchester-Kapitalisten." Er appellierte an die "soziale Kompetenz" von Siemens-Chef Joe Kaeser. Nahles kritisierte, Siemens mache den "billigen August" auf dem Rücken der Arbeitnehmer.

In Erfurt protestierten am Dienstag rund 1.200 Menschen mit einem Schweigemarsch gegen den Jobabbau. In Berlin hatten am Vortag Siemens-Mitarbeiter das Werk in Moabit mit einer Menschenkette "umarmt".