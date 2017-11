Audio: 18.11.2017 | Abendschau | Originalton Siemens-Sprecher Michael Friedrich

Gewerkschaft plant Menschenkette - Siemens: Keine Verlagerung von Berlin nach Tschechien

19.11.17 | 12:32 Uhr

6,2 Milliarden Euro Gewinn, trotzdem fast 7.000 Stellen abbauen - und dazu Teile der Produktion von Berlin nach Tschechien verlagern? Siemens dementiert die Verlagerung, löst aber weiterhin Empörung aus. Am Montag soll wieder protestiert werden.

In Berlin wird weiter gegen den geplanten Stellenabbau bei Siemens protestiert. Die Gewerkschaft hat für Montag neue Aktionen angekündigt. Kurz vor Mittag sollen die Beschäftigten des Gasturbinen-Werkes in Moabit eine Menschenkette bilden und damit das Werk symbolisch umarmen. Laut IG Metall will auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) an der Aktion teilnehmen und sich in die Kette einreihen.



Dynamo-Produktion wird nach Mühlheim und Erfurt verlagert

Meldungen, wonach ein Teil der Produktion von Berlin nach Tschechien verlagert werden soll, hat der Energiekonzern inzwischen zurückgewiesen. Konzernsprecher Michael Friedrich sagte der rbb-Abendschau am Samstag, es handele sich wohl um ein Missverständnis. Die derzeitige Produktion im Dynamowerk in Berlin werde künftig auf die Standorte Mühlheim und Erfurt verlagert, ohne dass dort zusätzliche Kapazitäten geschaffen würden. Dies sei den Arbeitnehmervertretern am Donnerstag im Wirtschaftsausschuss erklärt worden. Grund für die Maßnahme sei die gesunkene Nachfrage.

Gewerkschaft: 1.800 neue Stellen in Ostrava

Siemens hatte diese Woche angekündigt, trotz Milliardengewinnen weltweit 6.900 Stellen zu streichen, davon 870 in Berlin. Im Moabiter Gasturbinenwerk sollen 300 Arbeitsplätze wegfallen. Im Dynamo-Werk in Spandau will Siemens die Produktion komplett einstellen, wodurch fast 600 Jobs wegfallen. Nach Informationen der Gewerkschaft IG Metall sollen parallel zum angekündigten Stellenabbau in Deutschland im tschechischen Ostrava 1.800 neue Arbeitsplätze in einem Entwicklungszentrum für Elektromotoren geschaffen werden. Laut Radio Praha will Siemens auch die Produktion in seinem Werk in Drásov erweitern.

Konzern wirbt bei Betroffenen für freiwillige Maßnahmen

Bei der Umsetzung der Pläne setzt Siemens auf einen Interessensausgleich mit den Arbeitnehmern. Statt betriebsbedingter Kündigungen sollten betroffene Mitarbeiter freiwilligen Maßnahmen zustimmen, etwa Abfindungen, Beschäftigungsgesellschaften, Weiterqualifizierungen, Frühpensionierungen oder Altersteilzeit, wie Personalchefin Janina Kugel dem Berliner "Tagesspiegel" (Samstag) sagte.



Betriebsräte kritisieren Stellenabbau scharf

Rund 1.300 Siemensmitarbeiter hatten am Freitag vor der Berliner Zentrale in Siemensstadt gegen die Abbaupläne protestiert. Die IG Metall sprach vom Auftakt eines harten Arbeitskampfes. Auch die Politik forderte von Siemens, die Pläne zu überdenken. Auch der Sprecher der Berliner Siemens-Betriebsräte, Günter Augustat, kritisierte den geplanten Arbeitsplatzabbau am Samstag scharf. Er sagte im rbb, Elektromotoren und Gasturbinen würden weiter benötigt. Das Dynamowerk müsse erhalten bleiben. Außerdem dürfe die Fertigung von Elektromotoren nicht ins Ausland verlagert werden. Das Dynamowerk sei in den vergangenen Jahren innovativ gewesen, das Gasturbinenwerk bereits modernisiert worden.

