Jobs in Berlin bedroht

Fast 12.000 Menschen arbeiten in Berlin für Siemens. Vor einer Woche hat der Konzern Einsparungen angekündigt - und für das Dynamowerk in Siemensstadt sieht es nicht gut aus.

Die Konzernleitung von Siemens will am Donnerstag intern über die geplanten Einsparungen informieren. Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser hatte vor einer Woche "schmerzhafte Einschnitte" vor allem in der Kraftwerkssparte angekündigt. Wie der IG-Metall-Bevollmächtigte Klaus Abel vergangene Woche sagte, solle nach den Planspielen des Managements deutschlandweit Personal "im vierstelligen Bereich" abgebaut werden.

Details sollen am Freitag öffentlich gemacht werden.