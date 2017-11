Die von Siemens angekündigten Stellenstreichungen stoßen auf erheblichen Widerstand. Am Freitag haben rund 1.300 Siemens-Mitarbeiter gegen die Pläne protestiert. Derweil will Siemens offenbar Stellen in Tschechien aufbauen.

Im vergangenen Jahr hatte Siemens über 6,2 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Dass der Konzern nun dennoch Stellen streicht, ist für die Personalchefin kein Widerspruch. Man müsse Entscheidungen treffen, die unternehmerisch zukunftsfähig seien, so Kugel. Nur wenn Siemens Geld verdiene, könne das Unternehmen auch investieren.

Der Elektrokonzern will unter Verweis auf schlechte Geschäfte in der Kraftwerks- und Antriebstechnik weltweit rund 6.900 Jobs streichen, etwa die Hälfte davon in Deutschland. Allein in Berlin sollen 870 wegfallen. Betroffen sind das Dynamowerk und die Produktionsstätte für Gasturbinen.