Siemens will Stellen in Kraftwerkssparte streichen

Der Technologiekonzern Siemens ist mit Abstand der größte private Arbeitgeber Berlins. Trotz glänzender Geschäftszahlen will der Konzern viele Stellen kürzen, vor allem im Kraftwerksgeschäft. Das würde vor allem Beschäftigte in Berlin und Brandenburg treffen. Entsprechende Pläne hat die Konzernführung am Donnerstag auf der Bilanzpressekonferenz in München verkündet.

Der Siemens-Chef Joe Kaeser stellte den von Stellenstreichungen bedrohten Mitarbeitern am Donnerstag eine Weiterbeschäftigung in anderen Konzernbereichen in Aussicht. Er machte zunächst aber keine genauen Angaben dazu, wieviele Beschäftigte in der Kraftwerkssparte betroffen sind und ob es auch zu den vor allem in Ostdeutschland befürchteten Werksschließungen kommen wird. Derzeit betreibt Siemens unter anderem Gasturbinenwerke in Berlin und in Ludwigsfelde in Brandenburg.