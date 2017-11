Audio: Inforadio | 17.11.2017 | Christoph Parker

Studioeröffnung im Januar - Ubisoft kommt nach Berlin und will hunderte Jobs schaffen

17.11.17 | 11:03 Uhr

"Assassin's Creed", "Die Siedler", "Prince of Persia" – das sind die bekanntesten Videospiele von Ubisoft. In mehr als 20 Ländern hat der französische Konzern Studios, zwei auch in Deutschland. Ab Januar kommt ein drittes in Berlin dazu. Von Christoph Parker

Hardenbergstraße 32 in Charlottenberg, einen Steinwurf vom Bahnhof Zoo entfernt: Auf dem Gebäude, auf dem über Jahrzehnte der Schriftzug "Berliner Bank" prangte, steht demnächst der Name "Ubisoft". Zum 1. Januar 2018 wird der französische Spieleentwickler hier sein Berliner Studio eröffnen.

Istvan Tajnay wird der Studio Manager des neuen Ubisoft-Studios in Berlin

Berlin ist der attraktivste Ort für Kreative in Europa

Streng genommen ist es die Ubisoft-Tochter "BlueByte", die hier Spiele entwickeln wird und das unter der Leitung von Studio-Manager Istvan Tajnay. Der schwärmt bereits jetzt von seinem neuen Standort: "Berlin hat schon eine dynamische Spieleentwickler-, StartUp und Tech-Szene, der regionale Talente-Pool ist für uns also sehr interessant." Noch interessanter ist aus seiner Perspektive die internationale Anziehungskraft. "Viele meiner ehemaligen Kollegen aus Großbritannien halten Berlin für den attraktivsten Ort für Kreative in Europa", so Tajnay weiter. Mit einem kleinen Team von zunächst 15 Mitarbeitern wird es zum Jahresbeginn 2018 losgehen, aber dabei wird es nicht bleiben: Bereits im ersten Jahr soll diese Zahl auf 50 steigen. "BlueByte" stellt also ein: Programmierer, Spiele-Designer, Künstler, Produkt-Manager, Qualitätskontrolle. "Wir wollen wirklich ein komplettes Team aufbauen", sagt der Studiomanager.



Managing Directors von "BlueByte", Benedikt Grindel

Potenzial für viele hunderte Mitarbeiter

Dieses komplette Team kann und soll nach Angaben des Managing Directors von "BlueByte", Benedikt Grindel, in den nächsten Jahren noch deutlich wachsen. "Langfristig haben wir in Deutschland insgesamt - und das trifft auf alle unsere drei Standorte und insbesondere auf Berlin zu - das Potenzial, ein deutliches Wachstum hinzulegen." In Berlin sieht er das Potenzial für ein Studio mit vielen hundert Mitarbeitern. Dass ein solch großes Studio auch ein großes Produkt abliefern soll, liegt auf der Hand: "Was wir sagen können, ist, dass wir an der 'FarCry'-Serie arbeiten werden, in Zusammenarbeit mit anderen Ubisoft-Studios", so Grindel.

FarCry soll von Berlin aus weiter entwickelt werden

"FarCry" ist eine überaus erfolgreiche "AAA"-Serie, mit das Größte, was die Spieleindustrie zu bieten hat. Alleine der letzte Teil der Serie, "FarCry 4", verkaufte sich weltweit sieben Millionen Mal. Und wenn es nach Benedikt Grindel geht, sollen demnächst noch viel mehr "AAA"-Spiele in Deutschland produziert werden, mit tätiger Mithilfe von Ubisoft. Ein Prozent der Spiele, die in Deutschland gespielt werden kämen aus Deutschland, so Grindel. Das sei keine besonders schöne Zahl. "Wir sind jetzt da angetreten, dass wir das mal verändern wollen", so Grindel selbstbewusst. Berlin soll dafür der Startpunkt sein.