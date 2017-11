Der Leuchtmittelhersteller Ledvance setzt den Rotstift an - und will unter anderem 220 Arbeitsplätze in Berlin streichen. Bis Ende 2018 sollen die früheren Osram-Werke geschlossen werden. Am Montag wurden die Beschäftigten informiert.

Der Leuchtmittelhersteller Ledvance will seine Werke in Berlin und Augsburg offenbar bis Ende 2018 schließen. Nach Gewerkschaftsangaben sollen deutschlandweit mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze abgebaut werden. Wie die IG Metall am Montag berichtete, sollen bis 2012 rund 1.300 von 2.400 Jobs gestrichen werden.

Neben der kompletten Schließung der früheren Osram-Werke in Berlin und Augsburg ist an den beiden weiteren Standorten Wipperfürth bei Köln und im oberbayerischen Eichstätt demnach ebenfalls mit Personalabbau zu rechnen. Dort arbeiten jeweils 700 Menschen. Von Ledvance gab es zunächst keine Stellungnahme zu den Plänen. Am Montag wurden die Mitarbeiter an den Standorten informiert.

Wegen großer Absatzschwierigkeiten liegt die Auslastung der vier deutschen Werke nur bei 20 bis 40 Prozent.