Das Interview müssen wir nach draußen verlegen – zu voll ist es in dem kleinen Sirplus-Laden in der Wilmersdorfer Straße in Berlin-Charlottenburg. Das Geschäft mit der Wegwerf-Ware läuft, besonders am Nachmittag. Eine Kundin will gerade entschuldigend mit einem 50-Euro-Schein bezahlen, die Kassiererin winkt ab - Wechselgeld herausgeben sei kein Problem.

Bis zu 500 Kunden kämen jeden Tag in den kleinen Laden um gerettete Lebensmittel zu kaufen, erzählt Mitgründer Raphael Fellmer. Der Familienvater sieht heute besser aus als noch zur Eröffnung des Ladens vor zweieinhalb Monaten, als tiefe Augenringe von zu kurzen Nächten zeugten. "Wir sind total glücklich, jeden Tag kommen neue Kunden herein, die etwas kaufen. Aber auch viele Leute, die nur reinschnuppern und gucken, was das ist – denn so etwas gibt es ja noch nicht in der Stadt."