Im Streit über die Beförderung von Taxi-Fahrgästen am künftigen Flughafen BER hat der Berliner Senat laut einem Zeitungsbericht einen Kompromiss vorgeschlagen. Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner (Grüne) habe angeregt, dass Brandenburger Taxi-Fahrer künftig an fünf Orten in Berlin Fahrgäste aufnehmen dürfen, schreibt die "Berliner Morgenpost" (Montag). Im Gegenzug dürften ihre Berliner Kollegen Passagiere am Flughafen in Schönefeld (Dahme-Spreewald) einsteigen lassen. Die Regelung könnte auch schon für den jetzigen Flughafen gelten.