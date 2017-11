Audio: Inforadio | 02.11.2017 | Johannes Frewel

Lufthansa setzt 747 ein - So kämpft Tegel mit dem Jumbojet

02.11.17 | 16:43 Uhr

Vorerst einen Monat lang will die Lufthansa bis zu dreimal täglich mit einer Boeing 747 von Berlin-Tegel nach Frankfurt am Main fliegen. Für den Flughafen ist der große Jet eine echte Herausforderung. Johannes Frewel war bei einer Jumbo-Landung in Tegel dabei.

Eines der größten Flugzeuge der Welt, der Boeing Jumbo 747, ist die wirtschaftliche Hoffnung der Lufthansa auf mehreren innerdeutschen Strecken. In Berlin-Tegel landete am Donnerstagmorgen eine auf den Namen Wolfsburg getaufte 747. Flottenkapitän Andreas Heye brachte den Jumbo von Frankfurt am Main nach Berlin. Der Langstreckenpilot wird diese Kurzstrecke häufiger fliegen und muss sich umgewöhnen. Normalerweise lägen zwischen Start und Landung zehn Stunden, auf denen sich die Piloten auf den Anflug vorbereiten könnten. "Jetzt legen wir die Abflugkarten aus der Hand und müssen gleich die Anflugkarten benutzen. Das ist ein ganz anderer Arbeitsablauf - sehr ungewöhnlich für uns." Einen Monat lang will die Lufthansa Flugzeuge vom Typ Boeing 747 auf der Kurzstrecke zwischen den Flughäfen Frankfurt/Main und Berlin Tegel einsetzen. Nach der Pleite von Air Berlin hat das Unternehmen auf dieser Strecke ein Monopol. Etwa 16 Mal starten Lufthansa-Flugzeuge pro Tag von Berlin Richtung Frankfurt, morgens und abends im Halb-Stunden-Takt. Zwei- bis dreimal soll dafür nun einer der sogenannten Jumbojets eingesetzt werden.

Abfertigung in Handarbeit

Für Flughafen, Airline und Bodenabfertiger ist dies eine Herausforderung. Genau wie bei kleineren Mittelstreckenflugzeugen, die zwischen 150 und 200 Passagiere transportieren können, will die Lufthansa auch bei der 747 den Turn-Around innerhalb von nur 50 Minuten bewerkstelligen. Landung, Taxi, parken, aussteigen, entladen, alles wieder auffüllen und wieder abheben mit bis zu 350 Passagieren in unter einer Stunde. Kein Problem an modernen Großflughäfen. Doch in Tegel ist das anders: Wo moderne Technik fehlt, muss sie komplett durch Handarbeit ersetzt werden. Lufthansa-Bodenabfertigungsexperte Alisan Elis betont, es sei eine Herausforderung, den Großflieger in so kurzer Zeit abzufertigen: "Die Infrastruktur für so ein Großgerät ist hier schlicht nicht vorgesehen".

Mehr zum Thema Kreditrückzahlung an Bund ungewiss - Air Berlin droht in der Insolvenz das Geld auszugehen Seit Mittwoch läuft das offizielle Insolvenzverfahren gegen Air Berlin. Sachwalter Lucas Flöther muss regeln, welche Gläubiger noch Geld aus dem Verkauf der Fluggesellschaft bekommen. Seine erste Bilanz: Es ist so wenig da, dass der Bund um seinen Überbrückungskredit bangen muss.

Lufthansa hat Personal aus Frankfurt in Tegel abgestellt

"Im Grunde genommen haben wir keinen Platz in Tegel für diesen Flugzeugtyp", sagt Lufthansasprecher Wolfgang Weber. "Aber diesen Platz nutzen wir ideal." Zumindest nicht, wenn es schnell gehen muss. Deshalb werden die Kurzstrecken-Großflugzeuge auf dem Vorfeld abgefertigt. Zudem bringt die Lufthansa ihre eigenen Ramp-Agents mit. Dabei handelt es sich um einen Ansprechpartner für Cockpit- und Kabinenbesatzung, der unter anderem dafür sorgt, dass ein Flugzeug korrekt beladen, betankt sowie vernünftig gereinigt wird. In Tegel gibt es solches Personal bisher nicht, sagt Weber. Deshalb habe das Unternehmen für einen Monat einen Ramp Agent aus Frankfurt abgestellt.

Die Maschine, die am Donnerstagmorgen in Tegel gelandet war, kam zuvor von Seoul nach Frankfurt geflogen. Nach zwei Hin- und Rückflügen auf der Kurzstrecke soll sie noch am Abend nach Rio de Janeiro aufbrechen. Verzögerungen kann sich die Lufthansa bei solch engen Taktungen nicht leisten.

Mit Informationen von Oliver Noffke und Johannes Frewel