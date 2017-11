Der Anstieg der Verbraucherpreise in Brandenburg hat sich im Oktober im Jahresvergleich leicht abgeschwächt, Lebensmittel sind jedoch deutlich teurer geworden. Die Preise lagen insgesamt 1,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Im September seien es im Jahresvergleich noch 1,6 Prozent gewesen.



Für die Entwicklung waren unter anderem deutlich schwächer gestiegene Energiepreise verantwortlich, die sich nur um 0,1 Prozent verteuerten. Hingegen musste für Lebensmittel noch tiefer in die Tasche gegriffen werden. Die Preise stiegen um 5,1 Prozent - letztmalig wurde in Brandenburg im August 2013 ein so hoher Anstieg registriert. Vor allem für Butter mussten die Verbraucher über die Hälfte mehr als im Oktober 2016 zahlen. In die Höhe kletterten auch die Ausgaben für Molkereiprodukte: Bei Milch, Quark und Sahne gab es Mehrkosten von 25 bis 39 Prozent.