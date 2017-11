Die Gewerkschaft Verdi droht dem Online-Versandhändler Amazon mit einer neuen Streikwelle im Weihnachtsgeschäft. "Wir werden unsere Aktionen in den kommenden Wochen ausweiten und haben noch einiges vor", sagte Thomas Voß, der in der Berliner Verdi-Zentrale für den Versand- und Onlinehandel zuständig ist. Details, etwa an welchen der Logistikzentren Streiks geplant sind, nannte er nicht.

Seit rund viereinhalb Jahren liefert sich die Gewerkschaft einen erbitterten Tarifstreit mit Amazon. Verdi will einen Tarifvertrag für die 12.000 festangestellten Mitarbeiter in Deutschland durchsetzen, auf dem Niveau des Einzel- und Versandhandels. Der US-Konzern verweigert allerdings Verhandlungen darüber. Im Mai 2013 fanden daher erste Streiks am größten deutschen Standort in Bad Hersfeld in Hessen sowie im sächsischen Leipzig statt. Seitdem hat die Gewerkschaft immer wieder, auch vor Weihnachten, zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.