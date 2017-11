Audio: radioBerlin 88,8 | 15.11.2017 | Ulf Morling

Zwei Wohnungsbesitzer klagten - Verwaltungsgericht billigt Wohnraum als Ferienwohnung

15.11.17 | 19:05 Uhr

Immer wieder muss das Verwaltungsgericht entscheiden, ob dringend benötigter Wohnraum in Berlin als Ferienwohnungen zweckentfremdet wird. In zwei aktuellen Fällen hat es nun im Sinne der potenziellen Vermieter entschieden. Von Ulf Morling

Das Ärzteehepaar Norbert und Olga F. (Namen geändert) wohnte im Prenzlauer Berg mit seinen vier Kindern zur Miete. 2014 zog die sechsköpfige Familie in ihr neues Einfamilienhaus im Grünen in Pankow. Doch den Alltag mit den Kindern zu organisieren, täglich zur Schule und zur Kita mit ihnen unterwegs zu sein, war beschwerlich neben dem Berufsalltag. Kurzerhand mietete Familie F. ihre noch leerstehende Wohnung wieder an und pendelte: In der Woche waren sie oft in ihrer Stadtwohnung, am Wochenende und wenn sie frei hatte, konnte die Teilzeit-Ärztin Olga F. sich im eigenen Häuschen um die Kinder kümmern.



Um die finanzielle Doppelbelastung durch ihre Mietwohnung und dem Abzahlen der Kredite für ihr Haus besser stemmen zu können, wollte die Familie das Haus wenige Wochen im Jahr als Ferienwohnung vermieten. Deshalb stellten sie im vergangenen Jahr einen Antrag beim Bezirksamt Pankow. Im April 2016 wurde der Antrag abgelehnt.

Gesetz seit 2014 in Kraft

Entscheidend für eine Genehmigung als Ferienwohnung ist das "Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum", das Zweckentfremdungsverbot-Gesetz (ZwVbG), das am 1. Mai 2014 in Kraft trat. Dort ist unter anderem geregelt, dass die Genehmigung einer Zweitwohnung als Feriendomizil, also die Zweckentfremdung der Wohnung, gestattet ist, wenn der Wohnraum: - bereits bei Inkrafttreten des Gesetzes Ferienwohnung war (dafür gilt eine Übergangsfrist) - bereits für berufliche bzw. gewerbliche Zwecke genutzt wurde, - trotz geeigneter Bemühungen leer steht, - nicht ununterbrochen genutzt wird und länger als sechs Monate leer steht, die Wohnung also eine "Zweitwohnung" ist. Darauf berief sich Familie F.: Ihr Haus sei sozusagen ihre Zweitwohnung. Wenn die Kinder groß seien, würden sie allerdings ausschließlich ihr Haus in Pankow nutzen wollen und die Wohnung im Prenzlauer Berg dann aufgeben. Norbert und Olga F. beteuerten, dass sie höchstens acht Wochen im Jahr ihr Haus, also ihre Zweitwohnung, vermieten wollten. Das Bezirksamt Pankow hingegen sah trotzdem eine "Zweckentfremdung" in der Vermietung des Hauses zum Ferienaufenthalt. Ehepaar F. klagte vor dem Verwaltungsgericht gegen die Entscheidung.

Gericht auf Seite der Familie

"Der Alltag der Familie wird ganz klar aus der Stadtwohnung heraus bestritten", so der Vertreter des Bezirksamts Pankow vor dem Verwaltungsgericht. Das Haus in Pankow sei keine Zweitwohnung, denn dazu gehöre unter anderem eine "gewisse räumliche Distanz", die zwischen Pankow und Prenzlauer Berg aber nicht bestehe. Den Einwand, dass ihr Haus vom Finanzamt aber als "Zweitwohnung" besteuert würde, ließ der Behördenvertreter nicht gelten. Am Mittwoch folgte die Entscheidung der Richter: das Haus in Pankow werde von der Familie als "Zweitwohnung" genutzt. Damit sei gegen eine zeitweise Vermietung gesetzlich nichts einzuwenden.

Tote Innenstädte?

In einem zweiten vor der 6. Kammer verhandelten Fall hatte das Bezirksamt Mitte untersagt, eine Dachgeschosswohnung in Mitte als Ferienwohnung zu vermieten. Der Eigentümer hatte sich darauf berufen, gesetzlich vorgeschriebenen "Ersatzwohnraum" mit seiner neuen Dachgeschosswohnung, die er in Kreuzberg beziehen werde, zu schaffen. Damit entstehe neuer Wohnraum und er entziehe dem Markt keine Wohnung. Der Vertreter des Bezirks Mitte widersprach: Die zur Ferienvermietung geplante Wohnung sei lediglich 67 Quadratmeter groß, die neue Kreuzberger Wohnung dagegen habe die doppelte Fläche. Die neue "Luxuswohnung" sei nicht der alten gleichwertig, was dem Zweckentfremdungsgesetz widerspräche. Außerdem seien die Wohnungen in verschiedenen Bezirken, was ebenfalls im Gesetz nicht vorgesehen sei. Wenn also in Mitte immer mehr Mietwohnungen in Ferienapartments umgewandelt würden, sei "eine tote Innenstadt" zu befürchten, so der Vertreter des Bezirks Mitte im Prozess.

Zwei Urteile für Ferienwohnungen

Auch in diesem Fall entschieden die Richter für den Kläger: Es sei unerheblich, dass seine neue Wohnung in Kreuzberg und nicht in Mitte liege. Auch Kreuzberg sei Innenstadt, darüber hinaus müsse man Berlin als Ganzes betrachten, denn Wohnungsmangel herrsche in der ganzen Stadt, hieß es im Urteil. Jedenfalls habe der Kläger mit der neuen Wohnung den gesetzlich vorgeschriebenen Ersatzwohnraum geschaffen, um die Genehmigung zur Zweckentfremdung seiner alten Wohnung in Mitte zu erhalten. Die Berufung zum Oberverwaltungsgericht wurde wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache im zweiten Fall zugelassen.

Rechtsstreit um Zweckentfremdungsgesetz geht weiter

Obwohl es bereits 1974 und 1994 in Berlin Verordnungen zur Verhinderung von Zweckentfremdung von Wohnraum gab, die auch höchstrichterlich überprüft wurden, gibt es auch bei dem seit 2014 gültigen Gesetz noch gerichtlichen Klärungsbedarf. Noch im Juni 2016 hatte das Verwaltungsgericht Berlin in einer Entscheidung keinerlei Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Gesetzes geäußert. Doch zehn Monate später entschloss sich das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg überraschend, das Gesetz dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Die Richter sehen mit dem Gesetz die Eigentumsgarantie des Artikel 14 des Grundgesetzes verletzt. Das gelte für alle Wohnungen, die bereits vor 2014 als Ferienwohnungen genutzt wurden, so die Richter, die das Gesetz nun von den höchsten Richtern Deutschlands beurteilen lassen. Auch vor den Berliner Gerichten sind weitere Klagen gegen das Zweckentfremdungsgesetz anhängig.