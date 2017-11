Stimmen Sie ab

Sollen Geschäfte an Heiligabend öffnen?

Lebensmittelgeschäfte, Kioske und Weihnachtsbaumverkaufsstellen dürfen in Berlin und Brandenburg am 24. Dezember aufgrund einer Sonderregelung bis zum frühen Nachmittag geöffnet sein. Die meisten Supermärkte verzichten in diesem Jahr trotzdem auf eine Öffnung.