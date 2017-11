Was vorgebliche Mitarbeiter ihrem Arbeitgeber Eurowings Europe in einem anonymen Brief vorwerfen, lässt kein gutes Haar an der deutschen Billigairline. Weil es etwa für in Spanien eingesetzte Mitarbeiter kein Lohn im Krankheitsfall gebe, seien die gezwungen auch dann zu arbeiten, wenn ihre Tauglichkeit fraglich sei. Die Sicherheit der Passagiere sei gefährdet. Es gebe keine Altersvorsorge, 15 Tage Kündigungsfrist und nur den gesetzlichen Mindesturlaub des jeweiligen Landes. Also weitaus weniger Urlaub als in Deutschland tariflich vereinbart.

Die Liste der vermeintlichen Missstände ist lang und lässt sich nicht verifizieren. Die Verfasser des anonymen Briefs geben sich nicht zu erkennen. Das einzige, was Eurowings-Chef Thorsten Dirks einräumt: Ja, bei seiner Europatochter gebe es keine Tarifbindung. Genau dort und nicht bei der tarifgebundenen Eurowings Deutschland sollten sich bisher ehemalige Air-Berlin-Mitarbeiter bewerben. "Die stellen wir im Moment bei der Eurowings Europe ein, das ist richtig", sagt Dirks, "mit einer Betriebsstätte in Deutschland, mit deutschen Arbeitsverträgen zu den Bedingungen der Eurowings Deutschland."