Ein Plus von 3,4 Prozent bei den inländischen Gästen auf knapp 730.000 glich diesen Rückgang aber mehr als aus. Nach den ersten neun Monaten des Jahres sieht die Bilanz so aus: 9,75 Millionen Gäste (plus 2,9 Prozent) und 23,66 Millionen Übernachtungen (plus 1,4 Prozent).

Im September ist die Zahl ausländischer Besucher in Berlin zurückgegangen. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mit. Die Zahl sei im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,7 Prozent auf rund 480.000 zurückgegangen. Deren Übernachtungszahl sank um 2,9 Prozent auf 1,27 Millionen.

Auch in Brandenburg gehen viele Tourismusunternehmen optimistisch in die Wintermonate. Die Branche rechne mit einem Wachstum, teilte die Industrie- und Handelskammer Cottbus am Donnerstag für den Bereich Südbrandenburg am Donnerstag mit.



Ein ähnliches Bild ergibt sich im Kammerbezirk Potsdam: Dort erwarten annähernd 30 Prozent der Firmen der Beherbergungsbranche bessere Geschäfte und mehr als 60 Prozent schätzen die Lage stabil ein, wie die dortige IHK erläuterte. In Ostbrandenburg bezeichnen den Angaben zufolge neun von zehn Gastronomie-Betrieben ihre Lage als gut oder befriedigend.

