Video: Abendschau | 17.11.2017 | Tina Friedrich und Adrian Bartocha

Schmiergeld-Vorwürfe gegen Bereitschaftsärzte - Nach der Leichenschau gleich zum Geschäftlichen

17.11.17 | 19:49 Uhr

Die Vorwürfe wiegen schwer: Nicht nur sollen Ärzte gezielt Leichen gegen Geld an einen Bestatter vermittelt, sondern dafür auch Angehörige massiv unter Druck gesetzt haben. Eine dieser Angehörigen erkannte jenen Arzt im Fernsehen, der auch ihrer Familie begegnet war. Von Tina Friedrich und Adrian Bartocha

Die junge Berlinerin weiß es noch genau: Vor zweieinhalb Jahren, mitten im Hochsommer, erreichte sie plötzlich ihren Onkel nicht mehr. Er reagierte nicht mehr auf Anrufe. "Wir haben dann die Feuerwehr gerufen. Sie hat sein Haus aufgebrochen und ihn leblos gefunden."



Ein Schock für die Familie, vor allem für ihre Mutter, die Schwester des Verstorbenen. Neben Feuerwehrleuten sind auch Polizisten in der Wohnung anwesend, sie erklären der Familie die weiteren Abläufe: Zunächst müsse ein Arzt des Leichenschaudienstes der Kassenärztlichen Vereinigung kommen und den Tod feststellen. So lange müssten sie warten.

Blick zurück rbb exklusiv | Schmiergeld-Verdacht in Bestatterbranche - Berliner Ärzte sollen für die Vermittlung von Leichen kassieren Die Würde der Toten ist unantastbar - sollte man meinen. Doch unter den Berliner Bestattern tobt ein Konkurrenzkampf, der mit Würde nicht viel zu tun hat. Die Profiteure sind Bereitschaftsärzte, die sich ihre Toten teuer bezahlen lassen. Von Tina Friedrich und Adrian Bartocha

Arzt soll Familie zu Hellersdorfer Bestatter gedrängt haben

Die 37-Jährige und ihre Mutter warten zwei Stunden lang, dann kommt der Arzt. "Er war freundlich und höflich, die Untersuchung dauerte auch nicht lange." Dabei sein wollte die Familie dann lieber doch nicht. Danach wurde das Gespräch dringlicher, erzählt sie dem rbb. "Er hat Druck gemacht. Er hat uns erklärt, dass wir ihm nun sofort einen Namen eines Bestatters nennen müssen, den er in den Leichenschauschein eintragen kann. Sonst könne er uns diesen Schein nicht aushändigen." Die beiden Frauen fühlen sich überrumpelt. "Wir waren auf diese Situation gar nicht vorbereitet. Ich habe dann erst einmal mein Telefon genommen und wollte jemanden im Internet suchen." Doch der Arzt – so schildert es die junge Frau – wusste schnellen Rat. "Er hat uns gleich eine Visitenkarte von einem Bestatter in Hellersdorf in die Hand gedrückt und gesagt, diesen würde er gut kennen und oft mit ihm zusammenarbeiten." Die Frauen willigen ein, und innerhalb kurzer Zeit wird der Leichnam ihres Bruders und Onkels von einem Fahrdienst abgeholt.

Er hat uns gleich eine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Ein Betroffene erklärt die Absprachen zwischen Arzt und Bestatter

Mehr als 3.300 Euro für eine anonyme Bestattung

Wenig später der erste Kontakt mit dem Hellersdorfer Bestatter. Er kommt – so beschreibt es die 37-Jährige – persönlich zum Hausbesuch, bringt einen Katalog mit Särgen und Urnen mit, lässt die Familie gleich aussuchen, welche Ausstattung sie für die Beisetzung wünschen. Eine anonyme Urnenbeisetzung soll es sein, der Onkel habe sich immer eine grüne Wiese als letzte Ruhestätte gewünscht. Sie zählt zu den preisgünstigsten Möglichkeiten, einen Menschen zu bestatten, wird in Berlin in den vergangenen Jahren häufiger gewählt. Dennoch bekommt die Familie am Ende eine Rechnung über mehr als 3.360 Euro. Eigentlich hätte sie lieber einen anderen Bestatter gewählt, gibt die Frau zu. "Ich empfand den Bestatter als sehr fordernd und sehr dominant in seinem Auftreten. Aber meinen Eltern war das in dem Moment alles zu viel, deshalb haben wir uns schließlich dafür entschieden, bei ihm zu bleiben."

KV soll Name des Arztes bestätigt haben

Durch die Berichterstattung über die Schmiergeld-Vorwürfe in der Branche wurde sie dann hellhörig. "Ich habe dann mit der Kassenärztlichen Vereinigung Kontakt aufgenommen und mich erkundigt, wie der Arzt genau hieß, der damals die Leichenschau bei meinem Onkel vorgenommen hat", erzählt sie. "Die KV hat mir dann gesagt, dass es sich um Dietmar Buchberger gehandelt hat." Die Kassenärztliche Vereinigung hat inzwischen auf die Berichte über Schmiergeld-Vorwürfe reagiert. Eine Vermittlung von Bestattungsaufträgen gegen Provision sei unter keinem Gesichtspunkt zu tolerieren, heißt es in einer Erklärung, die dem rbb vorliegt. Ein solches Verhalten verstoße gegen die Berufsordnung und könne zum Widerruf der Zulassung führen. Darauf seien die betroffenen Ärzte schon im Mai in einem Brief hingewiesen worden. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, würde man entsprechende Maßnahmen einleiten, so die KV.

Ärztekammer weiß seit Mitte des Jahres Bescheid

Auch Ärztekammer-Präsident Günther Jonitz reagierte auf die Vorwürfe gegen die drei Mediziner. Es handle sich dabei um Einzelfälle. Im rbb sagte er am Donnerstagabend, bei der Menge von Sterbefällen könne so etwas nie ganz ausgeschlossen werden. Die Ärztekammer wisse bereits seit Mitte des Jahres von dem konkreten Fall, die Staatsanwaltschaft werde die Ermittlungen hier sogar einstellen. Das hat allerdings vor allem damit zu tun, dass die Annahme von Provisionen dieser Art nur berufsrechtlich geahndet werden kann. Sollte es zu einem Verfahren vor dem Berufsgericht kommen, droht den Ärzten eine Geldstrafe - und der Entzug der Approbation.

Sendung: Abendschau, 17.11.2017, 19.30 Uhr