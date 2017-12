Gut zwei Wochen vor Weihnachten haben einige ehemalige Beschäftigte von Air Berlin wieder einen Arbeitsvertrag in der Tasche.



In Berlin und Umgebung hätten etwa 250 Menschen, die bei Jobcentern gemeldet waren, eine neue Perspektive gefunden, sagte der Leiter der Arbeitsagentur Berlin Nord, Christoph Möller. In der Region seien aber auch noch rund 700 frühere Mitarbeiter der Fluggesellschaft arbeitslos gemeldet. In Nordrhein-Westfalen mit dem zweiten wichtigen Standort Düsseldorf seien es demnach ähnlich viele.