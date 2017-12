Zuvor hatte der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther in Berlin mitgeteilt, dass die Übernahme der österreichischen Airline exklusiv mit einem Bieter weiterverhandelt werde. Das habe der Gläubigerausschuss bei einer Sitzung am Donnerstag entschieden.

In den nächsten Tagen solle der endgültige Kaufvertrag stehen. Namen nannte Flöther unter Verweis auf die zugesicherte Vertraulichkeit weiter nicht.

Fest steht aber offenbar, dass der Gründer der Airline, der ehemalige Rennfahrer Niki Lauda, mit seinem Versuch sie zu kaufen gescheitert ist. "Ich bin nicht mehr im Rennen", sagte Lauda der Zeitung "Die Presse" am Donnerstag. Das sei ihm am Mittag schriftlich mitgeteilt worden, so Lauda zur Nachrichtenagentur APA. In dem Schreiben sei keine Begründung angeführt worden.