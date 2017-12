Die Techniksparte der insolventen Air Berlin wird verkauft, rund 700 Mitarbeiter müssen dafür mit ihrem Job bezahlen: Der Standort in München wird ganz geschlossen, auch in Berlin und Düsseldorf verlieren viele ihren Arbeitsplatz. Der Kaufpreis bleibt geheim.

Der Deal ist in Tüten: Die Techniksparte der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin ist verkauft. Nach erfolgreichen Verhandlungen mit der Bietergemeinschaft Zeitfracht und Nayak wurde nun offenbar der Kaufvertrag für die Airberlin Technik GmbH (ABT) unterzeichnet.

Dass der Großteil der ABT-Mitarbeiter wahrscheinlich seinen Job verlieren wird, war klar. Ursprünglich hatte es allerdings geheißen, mindestens 300 Mitarbeiter sollten übernommen werden, jetzt wurden genauere Zahlen bekannt. In Berlin werden 80 Beschäftigte übernommen, in Düsseldorf 170, wie die Zeitfracht-Nayak am Montag mitteilte. Den 700 übrigen Mitarbeitern stehe eine Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft offen, hieß es. München als Standort der Airberlin Technik wird ganz geschlossen.