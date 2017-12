In knapp vier Stunden von Berlin nach München und das Ganze mit 300 km/h: Es gibt viele Superlative auf der neuen Sprinterstrecke der Bahn. Ein erster Sonderzug fährt am Freitag nach Berlin - und sammelt unterwegs ein paar Ministerpräsidenten ein.

Reisende von Berlin nach München können von Sonntag an noch mal genauer überlegen, ob sie das Flugzeug oder die Bahn nehmen. Mit dem Fahrplanwechsel der Bahn geht die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke an den Start. Auf ihr können ICEs mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Kilometern pro Stunde unterwegs sein - die Fahrzeit verkürzt sich dadurch von sechs auf vier Stunden.

Drei ICE-Sprinter fahren ab dem 10. Dezember täglich zwischen Berlin und München, jeweils gegen 6 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr. Die extra-schnellen Züge halten nur in Halle, Erfurt und Nürnberg. Auch der "normale" ICE, der stündlich mit mehr Zwischenstopps nach München fährt, ist mit viereinhalb Stunden Fahrtzeit 90 Minuten schneller als bisher am Ziel.

Dass Europas größte Bahnbaustelle nach mehr als einem Vierteljahrhundert Planung und Bauzeit nun endlich fertig ist, feiert die Bahn am Freitag mit einem Sonderzug, der am späten Vormittag in Nürnberg nach einem Festakt losfährt. Zu den Fahrgästen ab Nürnberg soll neben Bahnchef Richard Lutz der bayerische Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) gehören. Auch entlang der Strecke finden an jedem Halt Festakte statt. In Erfurt wird Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zusteigen, in Leipzig der sächsische Regierungschef Stanislaw Tillich (CDU) und in Lutherstadt Wittenberg Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).

Am Nachmittag soll der ICE mit den Ehrengästen parallel mit einem zweiten aus München kommenden Sonderzug, der Journalisten an Bord hat, in den Berliner Hauptbahnhof einfahren. Dort findet dann die zentrale Feier mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und anderen Prominenten statt.