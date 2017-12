Bild: rbb/Schneider

Schneller ICE von München nach Berlin - Der Jubel rollt

08.12.17 | 18:24 Uhr

Zehn Milliarden Euro hat die neue Zugstrecke zwischen Berlin und München gekostet. Für diese Entfernung braucht man in Zukunft weniger als vier Stunden, verspricht die Bahn. Am Freitag raste der erste Turbo-ICE los - Sebastian Schneider ist mitgefahren.

Mausgrauer Münchner Dezemberhimmel, ein Wohlbefinden knapp über null. Draußen nieselts, drinnen wartet die Zukunft: Sonderzug auf Gleis 22, Endziel Berlin Hauptbahnhof. Damit der ICE dafür weniger als vier Stunden braucht, hat die Bahn mehr als zehn Milliarden Euro ausgegeben. Hashtag: #rekordzeit. Bei der Jungfernfahrt am Freitagmittag soll nun bitteschön nichts schiefgehen. Nebenan staunen Reisende hinter einem Absperrband. Gerade hat sie der Regionalexpress von Rohrbach und Pfaffenhofen ins bayerische Kraftzentrum befördert. Nun sehen sie einen tadellos gewienerten ICE, eierschalenweiß und mit roter Banderole. Sie sehen Männer in Sakkos und mit Umhängetaschen in die erste Klasse einsteigen, das sind die Journalisten. Die anderen Gäste sitzen weiter hinten. Sie haben ihre Karten bei Gewinnspielen bekommen. Abfahrtszeit 12.17 Uhr, die Maschinen schnurren schon. Ein Mann hält jetzt sein Handy aus dem Eingang zu Wagen 38, nur ein letztes Foto vom Bahnsteig bitte, aber dafür ist es nun zu spät. "Wir schaffen das sonst nicht", sagt die Zugbegleiterin. Sie klingt ein bisschen angespannt. Der Handyarm zieht sich zurück, mit einem Zischen schließen sich die Türen. Knapp eine Minute zu spät.

27 Jahre hat die Bahn für ihr "Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (VDE)" gebraucht, dabei 500 Kilometer Strecke neu gebaut oder verbessert. Ab dem 10. Dezember sollen drei ICE-Sprinter pro Tag den Fluggesellschaften Kunden abjagen, die Bahn will ihren Marktanteil auf der Strecke München - Berlin verdoppeln. Der Zug rauscht durchs graubraun verfärbte Ingolstadt, es ist ein renovierter ICE 3 mit schmaleren Sesseln. Auf jedem liegt ein Stoffbeutel, bedruckt mit dem Schriftzug: "Diese Strecke gehört mir." Ein Kniff der PR-Abteilung, die Premierenzüge sind mit Unterschriften vollgekritzelt. Manche stammen von Promis, die meisten aber wurden von unberühmten Passagieren eingesammelt. "Wir geben den Kunden sozusagen die Strecke zurück", schildert ein Bahn-Beteiligter diese Überlegung. Dafür müssen sich besagte Kunden mit bis zu 150 Euro revanchieren. Soviel kostet künftig der Flexpreis in den besonders rasanten Zügen zwischen München und Berlin, ein Anstieg um 13,6 Prozent.

22 Tunnel auf 105 Kilometern

Zwei Stunden weniger als bisher soll der neue Sprinter brauchen. Von Rekordgeschwindigkeit merkt man Richtung Nürnberg aber erstmal nichts. Bei immer noch höchstens 160 Stundenkilometern gewährt einem die Bahn ausreichend Möglichkeiten, die fränkische Landschaft zu genießen. Man sieht sanft geschwungene Hügel, Strommasten und Felder, in deren Pfützen sich die durchbrechende Sonne spiegelt. Aber plötzlich wird es ernst, und vor allem dunkel. Gebannt starren die Journalisten auf das Display an der Decke des Pressewagens: Es zeigt 298, 299, für einen kurzen Moment 300 km/h. Dann schießt der Zug wieder aus dem Tunnel und wird langsamer. Es knackt in den Ohren und schaukelt ein bisschen - aber einen Unterschied hat man kaum bemerkt. Die Leute setzen sich. "Ich bin sicher, wir erreichen die Marke bald wieder", tröstet eine Stimme über die Lautsprecher. Die Höchstgeschwindigkeit schaffen die Sprinter fast nur in den 22 Röhren entlang der Neubaustrecke, dort hat man die Gleise auf stabile Betonplatten gebaut, kein Widerstand bremst. Signalanlagen gibt es sowieso keine mehr. Alles wird über das digitale Mobilfunksystem ECTS gesteuert, mit Sensoren in Gleisen und Zügen. In Nürnberg hat der Zug die Verspätung längst wieder ausgeschwitzt, raus darf trotzdem keiner - man will das Schicksal nicht herausfordern.

Höhlen für die Mopsfledermaus

Wie es in Deutschland gute Sitte ist, misst man die Güte eines Großprojekts auch in der Dicke seiner Aktenstapel: 770.000 Dokumente und Pläne seien verfasst worden, heißt es in einer Broschüre im Jutebeutel. Das liegt auch am Naturschutz. Der Mann am Bordmikrofon spricht nun über die Mopsfledermaus und den Justenkäfer, auch die Schnellfahrstrecke hat längst ihre Maskottchen. Man baute Nistkästen für Greifvögel, siedelte Eidechsen um, grub den Fledermäusen Höhlen tief unter der Erde. Unter der Brücke durchs Unstruttal befassen sich nun Schafe mit der Pflege von Orchideenwiesen. Man verlegte für den Bau auch ein Stück vom Main. Das war schon viel Papierkram. Die Landschaft sieht jetzt aus wie gezuckert, auf 600 Meter Höhe rauscht der Zug durch den Thüringer Wald. Mit reichlich Dynamit haben sie der Bahn den Weg freigesprengt. Das letzte neue Teilstück zwischen dem fränkischen Ebensfeld und Erfurt misst 107 Kilometer - die Hälfte davon sind Tunnel.

Erfurt und Halle profitieren, Jena und Saalfeld verlieren

In den Hauptbahnhöfen entlang der Strecke haben sie an diesem Festtag Tribünen und Rednerpulte aufgebaut. Bürgermeister, Ministerpräsidenten und Verkehrsminister, alle hoffen sie dass dieses Wunderwerk aus Stahl und Beton ihren Regionen Wohlstand und Wachstum beschert. Halt in Erfurt. Bis dahin hat man sich gefühlt, als säße man in der längsten U-Bahn Deutschlands. Als es wieder hell wurde, schaute man auf ockerfarbene Lärmschutzwände. "Wir werden den drei Millionen Passagieren, die jährlich erwartet werden, Gründe liefern, hier auszusteigen", verkündet Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke). Eine "ICE-City" mit Hotels und Büros wollen sie hier hinstellen. Die besten Jahre stünden Erfurt noch bevor, frohlockt der Oberbürgermeister. In Halle rechnen sie sich jetzt höhere Chancen aus, Hochqualifizierte nach Sachsen-Anhalt zu locken. Die müssen ja nun nicht mehr an die Saale ziehen, sondern können pendeln, argumentieren die Stadtoberen. Aber natürlich kann nicht jeder gewinnen: Die ICE-Bahnhofe Jena, Saalfeld und Lichtenfels zum Beispiel werden von den Sprintern verschmäht.

Audio rbb|24/Schneider Inforadio | 08.12.17 - "Man merkt vor allem: Es ist ziemlich dunkel" Wie fühlt sich Tempo 300 an? Und wie oft fährt man durch Tunnel? Guido Ringel im Interview mit rbb|24-Kollege Sebastian Schneider.

"Die lachen doch über uns"

Auf einem Fensterplatz weit hinten im Zug fragt ein Mann Mitte 70 seine Frau, warum es denn eigentlich nicht noch viel schneller gehe? "Wenn man den TGV in Frankreich nimmt, den Shinkansen in Japan -die lachen doch über uns", ruft er. Diese Raketen auf Schienen allerdings brettern über ein eigenes Netz, für niedere Eisenbahnen tabu. Der deutsche Verkehr ist dafür nicht gemacht - die Strecke zwischen Berlin und München werden auch trägere Züge nutzen. Denn mit Sprinter-Kunden allein wird die Bahn die Kosten für ihr Bauprojekt längst nicht hereinholen. Die Hoffnung, dort mit Güterverkehr Geld zu verdienen, hat sich zunächst nicht erfüllt - noch hat keiner Fahrten bestellt. Hinter Halle rast die Zeit: Der Nachmittag senkt sich langsam über das flache Land, da kündigt der Schaffner schon die Hauptstadt an. ICE 2581 rast am Südkreuz vorbei, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, man hat kaum noch Zeit, seine Habseligkeiten zusammenzuraffen, da piept es schon an den Ausgängen. Nach 623 Kilometern in handgestoppten drei Stunden und 53 Minuten tappen die Zeugen einer neuen Zeit auf das Granit des Hauptbahnhofs. Sie verstreuen sich über Rolltreppen und Fahrstühle in die Dunkelheit. Niemand beachtet sie. Auf dem Gleis gegenüber steht der zweite vollgekritzelte Sonderzug. Es ist der mit den Ehrengästen. Die Pressevertreter haben sich auf einer Tribüne aufgereiht, sie fotografieren die Bundeskanzlerin dabei, wie sie sich mit einem schwarzen Edding auf dem Metall verewigt. In ungefähr einer Woche wird das alles wieder abgewaschen sein, hat ein Zugbegleiter vorhin geschätzt. Am Abend fährt der ICE wieder zurück. Irgendwo bei Bamberg bleibt er ungefähr eine Stunde lang liegen. Es habe eine technische Störung gegeben, sagt eine Sprecherin. Man arbeite mit Hochdruck daran, das Problem zu beheben.

