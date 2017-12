Beate Uhse ist pleite. Das Flensburger Erotik-Unternehmen hat ein Insolvenzverfahren beantragt. Die drohende Zahlungsunfähigkeit will der Vorstand in Eigenregie wieder in den Griff bekommen. Vor allem kostenlose Sexfilme im Netz setzen der Firma zu.

Das Erotik- Unternehmen "Beate Uhse" will Insolvenz beantragen. Der Vorstand habe sich zu diesem Schritt entschlossen, um die Sanierung der Firma in Eigenverantwortung umzusetzen, hieß es in einer Mitteilung. Ziel des Insolvenzverfahrens sei es, die Firma zu erhalten. Betroffen sei die Holdinggesellschaft. Die Tochtergesellschaften von "Beate Uhse" seien von der Insolvenzanmeldung nicht betroffen. "Damit halten die operativen Gesellschaften in Deutschland und den Niederlanden ihren Geschäftsbetrieb uneingeschränkt aufrecht und die Handlungsfähigkeit wird gesichert."

Dass Beate Uhse in größeren Schwierigkeiten steckt, war schon länger bekannt. Das Unternehmen hatte zum wiederholten Mal die Vorlage des Jahresberichts für 2016 verschieben müssen und Umsatz- und Gewinnprognosen nach unten korrigiert. Die Bilanz sollte nunmehr an diesem Freitag vorgelegt werden. Der im April berufene Vorstandsvorsitzende Specht hatte im Juni seinen Finanzchef gefeuert und mit einer Unternehmensberatung den Finanzbereich und das Rechnungswesen gründlich durchleuchtet.

In zehn Ländern bietet der Konzern nach eigenen Angaben erotische Produkte und Unterhaltung an. Es gebe 200 konzerneigene oder Lizenz-Shops. In Berlin gibt es in Mitte in der Oranienburger Straße einen 2-etagigen Flagship-Store.

Bis zum August 2014 hatte Berlin in Charlottenburg das Beate-Uhse-Museum. Eigentlich sollte es an anderem Standort wieder eröffnen. Bis jetzt ist dies noch nicht geschehen. Die Exponate des Museum wurden bereits im Geschäftsbericht 2015 abgeschrieben, mit einem Wertverlust in Höhe von 1,2 Millionen Euro.

