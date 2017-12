Reihenhaus-Siedlung Am Steinberg in Berlin-Reinickendorf

Die Eigentümerin der Reihenhaus-Siedlung Am Steinberg in Berlin-Reinickendorf wollte Wohnungen dort so umfassend verändern, dass die Kaltmiete um das Vierfache gestiegen wäre. Dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe ging das zu weit.