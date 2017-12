imago stock&people Audio: Inforadio | 22.12.2017 | Holger Hansen | Bild: imago stock&people

Deutlich mehr Fluggäste in Schönefeld - Air-Berlin-Pleite lässt Passagierzahlen in Tegel schrumpfen

22.12.17 | 13:18 Uhr

Mehr als 31 Millionen Passagiere haben in diesem Jahr bis November die Berliner Flughäfen genutzt - insgesamt ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr. Dafür verantwortlich ist vor allem der Flughafen Schönefeld, Tegel hingegen hat an der Pleite von Air Berlin zu knabbern.

Die Berliner Flughäfen haben in diesem Jahr zusammen mehr Passagiere abgefertigt als 2016. Die Zahlen bis Ende November stiegen insgesamt um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitrum, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte.

Demnach flogen mehr als 31 Millionen Passagiere von Berlin ab. Den Zuwachs brachte allerdings allein Schönefeld mit 12 Millionen Passagieren: ein deutliches Plus von 12 Prozent.

Ein Fünftel weniger Flüge in Tegel

In Tegel waren es 19 Millionen, das ist ein leichtes Minus von 2 Prozent. Der Grund dafür ist die Air-Berlin-Pleite und in der Folge der Wegfall aller Flüge der Gesellschaft. Besonders deutlich zeigt sich das im Monatsvergleich: Gegenüber November 2016 sind die Fluggastzahlen in Tegel um 21,1 Prozent gesunken. Auch die Zahl der Starts und Landungen ist in Schönefeld um sechs Prozent gestiegen, in Tegel aber um 4,3 Prozent gesunken. Bei der Luftfracht gab es dagegen an beiden Standorten Zuwächse.

Der Luftverkehr an den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel nimmt seit Jahren zu. Für 2030 prognostiziert sie rund 47 Millionen Passagiere. Die Flughäfen Tegel und Schönefeld ablösen soll eigentlich der immer noch in Bau befindliche BER. Er ist ausgelegt für 27 Millionen Passagiere, soll aber zunächst mit 22 Millionen Passagieren starten - schon zur Eröffnung wird der Flughafen also deutlich zu klein sein.