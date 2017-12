Ein Jahr nach dem Terroranschlag in Berlin zählen die Betreiber des Weihnachtsmarktes auf dem Breitscheidplatz in diesem Jahr viele Besucher. Die Stimmung auf dem Markt sei insgesamt gut, sagt Michael Roden, Vorsitzender des Berliner Schaustellerverbandes. Die Eindrücke des vergangenen Jahres hätten die Schausteller "zusammengeschweißt", sagte Pfarrer Martin Germer von der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Roden zeigte sich zuversichtlich. Das Geschäftsjahr 2017 werde erfolgreich für die Schausteller sein, sagte er. Viele Besucher des Weihnachtsmarktes würden die Atmosphäre genießen. Sie kämen nicht zum Breitscheidplatz, um eilig mehrere Buden abzuklappern, sondern würden dort verweilen und die Stimmung aufnehmen. Von den Sicherheitsmaßnahmen würden die Kunden nicht viel merken, sagte Roden. Und wenn, dann gebe es positive Reaktionen, beispielsweise auf eine sichtbare Polizei vor Ort.

Gebrannte Mandeln, Glühwein und Dean Martin aus dem Lautsprecher: In Berlin haben mehr als 80 Weihnachtsmärkte geöffnet, in Brandenburg gibt es unzählige große und kleine Märkte im Advent. Unsere Übersicht nicht ganz vollständige Übersicht.

Auch in Brandenburg sind die mehr als 130 Weihnachtsmärkte in diesem Jahr wieder gut besucht gewesen. Das ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. Tausende Besucher kamen demnach zu den Märkten in Oranienburg (Oberhavel), wo nach Angaben einer Stadtsprecherin insgesamt 62 Händler und Schausteller vertreten waren.

Auch in Oranienburg waren die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Jahr verschärft worden. So habe man zehn tonnenschwere Blocksteine an den Eingängen und Zufahrten aufgebaut. Die Polizei sei in Uniform, aber auch in Zivil präsent gewesen. Die Vorsichtsmaßnahmen haben laut der Sprecherin aber keine Auswirkungen auf die Standgebühren für die Händler gehabt. "Hinweise darauf, dass Besucher oder Händler abgeschreckt gewesen wären, gab es nicht", sagte sie. Im Gegenteil - es habe mehr Anfragen von Caterern als Standkapazitäten gegeben.