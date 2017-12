dpa/Andrea Warnecke Video: Brandenburg aktuell | 12.12.2017 | Jana Wochnik-Sachtleben | Bild: dpa/Andrea Warnecke

Neuer Immobilienmarkt-Bericht - Auch in Brandenburg wird Bauen immer teurer

12.12.17 | 19:43 Uhr

Die Immobilienpreise in Deutschland werden nach Einschätzung von Gutachtern auch in den kommenden Jahre weiter steigen. Auch in Brandenburg haben die Preise im Jahr 2016 noch einmal deutlich angezoigen - so steht es im neuesten Immobilienmarkt-Bericht.





Immobilienkäufer haben im vergangenen Jahr fast ein Viertel mehr Geld investiert als noch zwei Jahre zuvor. So geht es aus dem jüngsten Immobilienmarkt-Bericht hervor, den das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) am Dienstag vorstellte. Das meiste Geld sei dabei in Wohnungskäufe geflossen.

Preise in Brandenburg um 31 Prozent gestiegen

Investierten die Käufer 2014 noch insgesamt 191 Milliarden Euro in Immobilien, waren es 2016 schon 237,5 Milliarden Euro. Am teuersten ist nach wie vor München - aber auch an Berlin und Brandenburg ist der Preisanstieg nicht vorbeigegangen. Den Angaben zufolge stiegen die Preise für Häuser und andere Immobilien in Brandenburg zuletzt um 31 Prozent. Demnach kostete ein Ein- oder Zweifamilienhaus durchschnittlich gut 205.000 Euro,. Für ein Reihen- oder Doppelhaus zahlen Käufer rund 177.000 Euro - und für eine durchschnittliche Eigentumswohnung werden bei Erstkauf in Brandenburg rund 257.000 Euro fällig.



"Für den Verkäufer ist es sicher gut, wenn die Preise steigen, für den, der Grundbesitz erwerben will, eher negativ", sagte Jürgen Kuse vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte Brandenburg am Dienstag dem rbb. Käufer müssten mit einem knapper werdenden Angebot rechnen - und das Angebot bestimme den Preis. Höhere Immobilienpreise heißt auch: höhere Mietpreise. Dabei hat die Mietpreisbremse nach Einschätzung der Immobilienfachleute bisher kaum Wirkung gezeigt.



Eigenheim bleibt vor allem für Familien oft ein Traum

Die Gutachterausschüsse sehen in den gestiegenen Preisen vor allem ein Problem für jüngere Familien, die kaum eine Chance auf Eigentum haben, auch weil es kaum Förderung gibt. Wenn man eine vernünftige "Eigenheimquote" haben wolle, müsse die Konsequenz in entsprechenden Fördermaßnahmen bestehen, sagt Anja Diers vom Arbeitskreis Obere Gutachterausschüsse dem rbb-Nachrichtenmagazin Brandenburg aktuell. Eine Möglichkeit bestünde darin, Bauland auszuweisen, das es auch Familien ermögliche, ein Haus zu bauen, oder gleich spezielles Bauland nur für Familien zu schaffen. Doch nicht nur bewohnte, auch die bewirtschafteten Flächen unterliegen der starken Nachfrage. Gemessen am Bundesdurchschnitt, liegen die Brandenburger Grundstückspreise für Ackerland und Felder zwar im unteren Bereich - und doch sind sie um 16 Prozent gestiegen. "Grund und Boden ist ein nicht vermehrbares Gut", sagt Immobilienexperte Kuse. Für Landwirte sei ihr Boden als Produktionsmittel unverzichtbar, und von daher gebe es immer einen "Kampf um Grund und Boden".

München liegt weiter an der Spitze

Immerhin: Noch sind die Preise speziell in Brandenburg einigermaßen erschwinglich - vor allem im Vergleich mit großen Städten. Im bundesweiten Durchschnitt kostete 2016 der Quadratmeter Wohnfläche für ein gebrauchtes freistehendes Ein- und Zweifamilienhaus 1.545 Euro. Am teuersten war es der Analyse zufolge in München - mit 8.500 Euro je Quadratmeter. Weitaus weniger müssen Käufer dagegen in den Landkreisen Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt (380 Euro) oder im Kyffhäuserkreis in Thüringen (470 Euro) zahlen. Bei gebrauchten Eigentumswohnungen gehört München ebenfalls zu den Regionen mit den höchsten Preisen (5.500 Euro), aber auch auf Sylt (4.370 Euro) oder in der Küstenregion Niedersachsens (3420 Euro) sind die Preise hoch. Im Landkreis Teltow-Fläming außerhalb des Berliner Speckgürtels hingegen kostet der Quadratmeter Wohnfläche nur 220 Euro.



Sendung: Brandenburg aktuell, 12.12.2017, 19.30 Uhr