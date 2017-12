Die Entwicklungsgesellschaft hatte die Häuser und das Anwesen vor etwa fünf Jahren erworben.

Nach der Vorstellung der Eigentümerin hätte es zudem viele weitere Veränderungen geben sollen:



- eine neue Wärmedämmung an der Fassade, am Dach und an der Bodenplatte

- den Austausch von Fenstern und Türen

- den Einbau neuer Elektrostränge am Schornstein

- die Verlegung von Leitungen unter Putz

- eine neue Gasetagenheizung

- eine neue Badewanne

- eine neue Dusche

- neue Fliesen

- Instandsetzung weiterer Sanitäranlagen

- neue Spülmaschinen- und Waschmaschinenanschlüsse

- die Entfernung der Drempelwände

- den Ausbau des Spitzbodens über dem Obergeschoss

- eine neue Treppe

- die Tieferlegung des Bodenniveaus

- Instandsetzungsmaßnahmen an den Fenstern, der Klingel- und Schließanlage, den Innentüren, an den Kaltwasserleitungen, der Treppe zum Obergeschoss und an dem Abwasseranschluss.



14 Wochen lang wäre die Siedlung voraussichtlich eine Baustelle gewesen. Danach hätte sich die monatliche Kaltmiete von 464 auf 2.150 Euro erhöht – also eine Mietsteigerung der Kaltmiete um mehr als das Vierfache.