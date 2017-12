In gut einem Jahr droht in Berlin ein U-Bahn-Chaos. Der Grund: Viele Wagen sind zu alt. Über die Ausschreibung der neuen Zugbestellung ist nun ein Streit entbrannt. Die Wirtschaftssenatorin räumt Versäumnisse ein. Von Bettina Meier

Die Berliner Baureihe F79 sei grundsätzlich für eine Laufzeit von 30 Jahren ausgelegt, so Olaf Scholz-Knoblauch vom Verband der deutschen Eisenbahningenieure. "Irgendwann zeigt jedes Bauteil mal einen Ausfall und natürlich sind die Bauteile so dimensioniert, dass sie in einem normalen Einsatz nicht zum Ausfall kommen, sondern dass der Ausfall erst käme, wenn man sie weit über den geplanten Einsatz hinaus belastet", sagte der Ingenieur. Bereits im Jahr 2009 hätten die U-Bahnwagen der Baureihe F79 die empfohlene Lebensdauer erreicht, so Knoblauch.

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), gleichzeitig BVG-Aufsichtsratschefin, räumt politische Versäumnisse ein, allerdings nicht in ihrer Amtszeit. "Man kann jetzt sagen, das hätte alles viel früher passieren müssen, aber die BVG leidet tatsächlich auch an dem Investitionsstau", sagte Pop. Jetzt sei die Zeit gekommen, in die Infrastruktur zu investieren. In der Vergangenheit habe man das versäumt.

Der Senat sei mit Siemens im Gespräch, so Pop. Mit einem Brief hatte sie versucht an das Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens zu appellieren. Doch das dürfte der BVG wenig nützen, so der Berliner Rechtsanwalt Ralf Leinemann. Er ist auf Vergaberecht spezialisiert. Siemens habe die BVG bereits gerügt.