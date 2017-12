keinTegelfreund Berlin Samstag, 23.12.2017 | 11:58 Uhr

Modernisierungen für Tegel lohnen sich nicht mehr. Da sind Easyjet nicht die ersten, die das "fordern". Es gibt Schönefeld und ein bisschen weiter den Flughafen Leipzig/Halle. Aussedem gibt es noch Riesenflughäfen in München, Düsseldorf, Köln/Bonn, Frankfurt AM, Hamburg, Kopenhagen etc. Es gibt keinen Mangel an Flughäfen in Deutschland. Wir brauchen Flughäfen nicht so dicht beieinander wie U-Bahn-Stationen. Tegel wird geschlossen. Kthxbye~