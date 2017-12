Anis Plätzchen Westzone Montag, 11.12.2017 | 12:29 Uhr

Meine persönliche Erfahrung: Asylbewerber möchten Arbeit aufnehmen. Qualifikation, die hier anerkannt wird, Fehlanzeige. Mein Angebot seinerzeit (war noch vor dem großen Teddywerfen) war Zugang zur örtlichen Bibliothek (kostenfrei) mit Internet-Zugang um sich dort ggf. such selbst in die Sprache einzusarbeiten, hätte ich auch persönlich unterstützt. Leider kein Interesse. Unmittelbar danach war Ramadan, da waren die tagsüber nur zuhause. Das Angebot des Landkreises für Sprachunterricht wurde nach wenigen Besuchen abgebrochen. Inzwischen höre ich lediglich Beschwerden, daß in Deutschland keine Arbeitsplätze für die bereitgestellt werden. Es wäre vllt. mal an der Zeit, die Erwartungshaltung der Migranten zu korrigieren und zwar ohne den hier üblichen Euphemismus. Der wird nämlich nicht verstanden und will auch nicht verstanden werden. Wenn überhaupt gibt es für die Facharbeiter und Kinderärzte nur Hilfsjobs (mit denen die übrigens nie einen ausreichd. Rentenanspr. erwerben können).