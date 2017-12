Stan Zollner Berlin Donnerstag, 28.12.2017 | 18:09 Uhr

Geschäfte sollten an allen Tagen des Jahres 24 Stunden öffnen dürfen wie die Gastronomie in Berlin. Dass in einer 3.7 Millionen Einwohner Stadt die Supermärkte ( Lebensmittel Versorgung ) geschlossen sein müssen, Spielhallen und Drogenclubs aber öffnen dürfen ist keinem Menschen mehr zu vermitteln. Gerade in Berlin mit vielen Wochenend Touristen stimmt es einfach nicht, dass jeder du Euro nur 1 mal ausgeben werden kann. VIele Touristen bleiben geraden fr sa so und können dann sonntags nicht einkaufen. Wieso wird sich immer so auf den EH fixiert ? Das ist mehr aus heuchlerisch!



Ich kenne viele EH Angestellte die sich um diese sonntags Schichten streiten weil es mehr Geld gibt. In der gastro gibt es übrigens keine Zuschläge. So lächerlich.