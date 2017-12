rbb / Julia Vismann Audio: Radioeins | 18.12.2017 | Studiogespräch mit Julia Vismann | Bild: rbb / Julia Vismann

Bezirk prüft Vorkaufsrecht - Mieter wollen ihr Haus einem Investoren wegschnappen

19.12.17 | 08:31 Uhr

Keine Lust auf vierfachen Mietpreis und den neuen möglichen Hauseigentümer: Eine Hausgemeinschaft im Wedding wehrt sich gegen einen möglichen Verkauf und wird vom Bezirk Mitte unterstützt. Der prüft gerade das Vorkaufsrecht. Von Julia Vismann



Das ockerbraune Eckhaus in der Amsterdamer Straße Ecke Malplaquetstraße ist eines der letzten unsanierten Häuser im Weddinger Kiez um den Leopoldplatz. Jetzt will es Jakob Mähren, ein 33-jähriger Berliner Immobilieninvestor, für 3,5 Millionen Euro kaufen. Mähren ist mit Immobilien in Berlin zum Millionär geworden und liebt laut Selbstaussage im Internet das Kaufen und Verkaufen. Schon Mährens Instagram-Hashtag "MonopolyfuerErwachsene" macht den Mietern Sorge.

"Hände weg - wir kaufen unser Haus selbst"

Von den Balkonen hängen Transparente: "Hände weg - wir kaufen unser Haus selbst" oder "Schnauze und Herz - statt Profit und Kommerz". An der Haustür werden künftige Immobilieninvestoren mit einem Flugblatt empfangen: "Wenn Sie dieses Haus kaufen, bekommen Sie eine starke und organisierte Mietergemeinschaft, 54 Menschen und vier Generationen Kampfgeist und im Fall dass Sie nicht achtsam sind, sehr viel Gegenwind."

Im Erdgeschoss befindet sich das Minikaufhaus Meyer, ein auf Entrümpelung spezialisierter Trödelladen, in dem Möbel, Krimskrams und Geschenkartikel verkauft werden. Nebenan ist die Montagehalle, eine Galerie für Berliner Künstler und das Cafe Morena, eine legendäre Kiezkneipe. Besonders die Gewerbetreibenden befürchten, dass sie beim Verkauf des Hauses raus müssen.

Unter den Bewohnern sind Studenten, Familien mit Kindern, Handwerker, Akademiker und Hartz-IV-Empfänger. Jenni Kopf, eine 64-jährige resolute Berlinerin wohnt schon fast 30 Jahre in diesem Haus und will nicht weg. "Jetzt wird das verkauft und dann auch noch an so einen Mieterhai, der gerne verkauft. Der saniert das schön, macht Eigentumswohnungen daraus, vielleicht Luxuswohnungen." Das wollen sie vermeiden. Ihre Angst: "Dann kann keiner mehr hier wohnen. Wir sind alle nicht reich."

Kohleöfen und Mieten zwischen 2,50 und 5,00 Euro

Jenni Kopf wohnt mit ihrem Lebensgefährten in einer 117 Quadratmeter Wohnung und zahlt 435 Euro. Die Gasetagenheizung hat sie in ihrer Wohnung vor vielen Jahren selbst eingebaut. Die meisten Wohnungen im Haus haben noch Kohleöfen. Die Mieten sind dementsprechend gering - zwischen 2,50 Euro und 5 Euro kalt. Das bleibt nicht so. Das ist allen klar. Jenni Kopf wäre aber auch bereit ihre Wohnung verkleinern zu lassen, damit Nachbarn mit Kindern mehr Platz haben.

Julian Zwicker, Sprecher der Mitergemeinschaft, ist sich aber auch klar, dass der Sanierungsbedarf im Haus enorm ist und bis zu zwei Millionen kosten könnte. Es sei zweischneidig, sagt Julian Zwicker. "Es ist schön geringe Mieten zu zahlen, aber andererseits gibt es auch Leute mit Kindern, die sagen, ich kann meinen Kindern kein Leitungswasser geben, weil die Rohre aus Blei sind."

"Wir kaufen unser Haus selbst"

Die Mieter haben sich zu dem Verein AmMa65 zusammengeschlossen und treffen sich einmal in der Woche zum Kochen und reden. Denn sie planen ihr Haus in Kooperation mit einer Stiftung und einer finanzierenden Bank selbst zu kaufen. Sie haben sich vom Mietshäuser Syndikat, einer nicht kommerziellen Organisation für Hausprojekte, beraten lassen, erklärt Julian Zwicker, Sprecher des Haus Vereins AmMa65: "Hier wohnen viele ältere Leute, die skeptisch sind, wenn man denen sagt, dass man sich selbst organisiert und Arbeitsaufwand in ein Projekt steckt, wo man dann freiwillig mehr Miete zahlt." Es klänge nicht sonderlich verlockend, aber niemand hätte gesagt, dass es komisch klänge. Im Gegenteil: Durch das gemeinsame Vorhaben rückt die Hausgemeinschaft immer enger zusammen, schwärmt die 64-jährige Jenni Kopf: "Wir sind so eine tolle Hausgemeinschaft, das ist wirklich wahr. Das ist so als hätten wir uns alle gesucht." Vor allem die jungen Leute haben es ihr angetan: "Das macht eine Menge aus. Die sind alle so motiviert und kämpfen und das ist ansteckend." So ganz versteht Frau Kopf noch nicht, wie der Hauskauf funktionieren soll, aber die jungen Leute machen das schon, meint sie.

Der Bezirk Mitte könnte zum ersten Mal in das Vorkaufsrecht ausüben

Die Mieter haben tatkräftige Unterstützung. Der Bezirk Mitte prüft gerade das Vorkaufsrecht. Das Haus ist zwar im Milieuschutzgebiet, aber man könne die "Mähren Grundbesitz ONO GmbH" nach dem Kauf nicht daran hindern das Haus in Eigentumswohnungen umzuwandeln, bedauert Ephraim Gothe, SPD Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung in Mitte. "Deshalb würden wir es lieber haben, wenn wir das Haus erwerben könnten - durch eine Wohnungsbaugesellschaft oder eine Stiftung, die sich beide verschrieben haben, das Haus sozialverträglich weiter zu betreiben - und dadurch die Gefahr zu bannen, dass die Mieterschaft verdrängt wird."

Zum ersten Mal würde der Bezirk Mitte in diesem Fall das Vorkaufsrecht ausüben und könne damit ein Zeichen setzen für eine sozial verträgliche Wohnungspolitik in Berlin. Ein Investor, der mit Mietshäusern "Monopoly für Erwachsene" spielen will, das müsse künftig verhindert werden, sagt der Bezirksstadtrat.

Eine Abwendungsvereinbarung ist ein Gewinn

Bis Ende Januar soll entschieden werden, ob der Bezirk das Vorkaufsrecht ausüben wird. Dann muss Jakob Mähren eine sogenannte "Abwendungsvereinbarung" vorgelegt werden. Das wäre viel wert, meint Bezirksstadtrat Gothe: "Wenn der Erwerber die Abwendungsvereinbarung unterschreibt, dann ist das auch ein Gewinn für die Hausgemeinschaft, weil er sich darin dann verpflichtet nicht in Eigentumswohnungen umzuwandeln und bestimmte Mietobergrenzen einzuhalten." Der Hausverein AmMa65 hofft nun, dass sich der Bezirk für das Vorkaufsrecht entscheidet und sich Jakob Mähren von der Abwendungsvereinbarung abschrecken lässt. Dann könnte das Haus in der Amsterdamerstraße Ecke Malplaquetstraße mithilfe einer Stiftung oder einer Wohnbaugesellschaft selbst verwaltet werden. Ein bereits vereinbartes Interview mit Jakob Mähren wurde seinerseits kurzfristig abgesagt und auf Januar verschoben.