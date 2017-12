Bild: dpa

Einsparungen bei US-Konzern - General Electric schließt Produktion in Berlin-Marienfelde

07.12.17 | 13:39 Uhr

Einer der größten Industriekonzerne der Welt hat offenbar die Technologien der Zukunft verschlafen. Ausbaden müssen das die Beschäftigen. Deutschlandweit sollen 1.600 Jobs wegfallen - in Berlin sind Hunderte Jobs in Gefahr.



Der US-Konzern General Electric wird in Deutschland insgesamt 1.600 Arbeitsplätze abbauen. Davon sind insbesondere die Produktionsstandorte der Elektrotechnik-Tochter GE Power Conversion in Berlin-Marienfelde und Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) betroffen. Beide Werke sollen geschlossen werden, teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit. Auch die Standorte Mannheim, Stuttgart und Kassel sind vorrangig von den Streichungen betroffen. In Berlin beschäftigt General Electric derzeit 1.200 Mitarbeiter. Neben dem Werk in Marienfelde gibt es zwei weitere Standorte im Stadtgebiet. In Pankow produzieren etwa 250 Mitarbeiter Ersatzteile und reparieren Turbinen, in Neukölln sind weitere 150 Mitarbeiter beschäftigt. Es sei derzeit noch offen, ob Mitarbeiter des Marienfelder Werks in anderen Standorten unterkommen könnten oder, ob es zu Stellenstreichungen in den beiden anderen Werken komme, so der Sprecher zu rbb|24.



Zweiter Rückschlag für Industriestandort Berlin innerhalb weniger Wochen

Ein Sparprogramm und damit verbunden der Abbau von Arbeitsplätzen war im Vorfeld erwartet worden. Die drei nun betroffenen Berliner Werke wurden 2015 von General Electric gekauft im Zuge einer Übernahme der gesamten Energiesparte des französischen Konzerns Alstrom. Eine Auflage des Verkaufs war eine Jobgarantie für Arbeiter in Frankreich. Statt die Produzenten von erneuerbarer Energie zu beliefern, machte sich General Electric durch diese Übernahme noch abhängiger von Aufträgen aus der Öl- und Gasindustrie. In Deutschland stehe man unter massivem Druck, hieß es in einer Pressemeldung von General Electric. "Hier konnte in den vergangenen Jahren kaum ein größeres Projekt umgesetzt werden." Erst vor wenigen Wochen hatte Siemens angekündigt, weltweit 6.900 Stellen abzubauen, davon 870 in Berlin. Der Konzern reagiert damit nach eigenen Angaben auf schlechter laufende Geschäfte in der Kraftwerks- und Antriebstechnik. Im Juni hatte der kanadische Mischkonzern Bombardier angekündigt bis zu 500 Stellen in seinem Standort in Hennigsdorf im Speckgürtel Berlins abzubauen.



Berichtigung: In einer früheren Version dieses Artikel stand, dass General Electric in Berlin 800 Stellen abbauen will. Dies wollte das Unternehmen auf Nachfrage nicht bestätigen, sondern lediglich, dass der Produktionsstandort Marienfelde mit 800 Beschäftigten geschlossen wird. Ob Mitarbeiter an anderen Werken weiterbeschäftigt werden, stehe momentan noch nicht fest. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Sendung: Inforadio, 7.12.2017, 12 Uhr