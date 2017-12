So viele Firmenpleiten wie in Berlin gibt es nirgends

In Berlin wird es in diesem Jahr gemessen an der Zahl der Unternehmen so viele Firmeninsolvenzen geben wie in keinem anderen Bundesland. Das teilte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in Frankfurt/Main am Dienstag mit. Grundlage für die Aussage ist die Prognose der Auskunftei.

Danach wird es in Berlin in diesem Jahr 93 Pleiten pro 10.000 Unternehmen geben. Ein ähnliches Niveau hat sonst nur noch Nordrhein-Westfalen – dort sind es 90.

In Brandenburg gibt es dagegen im Verhältnis nur halb so viele Insolvenzen: Hier gehen in diesem Jahr vermutlich 43 von 10.000 Unternehmen pleite. Dieser Anteil entspricht dem Niveau von Bayern und Thüringen. Sachsen und Sachsen-Anhalt liegen demnach mit 60 und 74 Pleiten pro 10.000 Unternehmen im Mittelfeld.