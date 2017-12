US-Konzern will offenbar Stellen streichen

Auch Berliner Beschäftigte von General Electric (GE) könnten ihren Job verlieren: Einem Medienbericht zufolge will der US-Industriekonzern insgesamt 4.500 Stellen in Europa streichen. Davon sollen etwa 1.000 Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut werden, wie die französische Wirtschaftszeitung "Les Echos" unter Berufung auf Gewerkschaftskreise meldet. Betroffen sei die Energiesparte, die General Electric im Jahr 2015 vom französischen Konkurrenten Alstom übernommen hat.

Ein Sprecher von General Electric wollte diese Zahlen am Mittwoch nicht bestätigen, kündigte aber eine Mitteilung am Donnerstag an.