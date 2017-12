JanJ Berlin Dienstag, 19.12.2017 | 12:56 Uhr

Ab 1967 war in West-Berlin die "veraltete und überflüssige" Straßenbahn mit Elektroantrieb vollständig durch den "modernen" Metrobus mit Dieselantrieb ersetzt.

Der Oberleitungsbus (OBus) mit Elektroantrieb in Spandau und Steglitz war bis 1965 modern, danach altmodisch, und wurde durch den modernen "Autobus" mit Dieselantrieb ersetzt.

Es gab also bereits einen bewährten oberirdischen elektrischen ÖPNV in Berlin. Aber die Berliner Verkehrspolitik hat das anders gesehen. Und der Elektrobus ist wieder so ein Fehlgriff. Ausdauer zu gering, Fehleranfällig, geringe Lebensdauer der Batterien (ca. 5 Jahre, Lebensdauer Tram/OBus ca. 30 Jahre).