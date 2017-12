rbb/ Thomas Rautenberg Video: rbb Aktuell | 20.12.2017 | Bild: rbb/ Thomas Rautenberg

Nahverkehr auf Bestellung - BVG startet Mitfahrzentrale per Sammeltaxi-App

20.12.17 | 18:00 Uhr

Per Smartphone-App sich mit Fremden den Minibus teilen - das probieren nun auch BVG und Daimler aus. Mit "BerlKönig" wollen sie einen neuen Mitfahrdienst in Berlin etablieren. Im Frühjahr soll das Pilotprojekt starten, das vor allem auf Autofahrer abzielt.



Ein Smartphone, eine App und ein bisschen Kleingeld in der Tasche – schon können Berlinerinnen und Berliner ab Frühjahr einen eigenen Kleinbus bestellen. Mit "BerlKönig" bauen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und der Autobauer Daimler ein neues System für flexible Mitfahrangebote auf, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Die moderne Art des Sammeltaxis, das sogenannte Ridesharing on demand, soll zunächst als Pilotprojekt starten.

Das Prinzip: Mehrere Fahrgäste mit ähnlicher Route fahren zusammen

Nach dem Prinzip des Ridesharings bucht der Kunde per Smartphone-App eine Fahrt und gibt dabei Start- und Zielpunkt an. Im Hintergrund berechnen Algorithmen permanent, welches Fahrzeug in der Nähe ist und den Kunden am besten mitnimmt und welche weiteren Fahrgäste mit ähnlichen Wünschen noch mitfahren können – entsprechend wird die Route geplant. Fahrpläne und feste Haltestellen gibt es nicht. Die Fahrt endet nicht unbedingt direkt am Ziel, sondern lediglich in der Nähe. So können mehrere Fahrgäste mit unterschiedlichen Zielen in den Kleinbussen transportiert werden. Der Rufbus ist damit zwischen einer Taxifahrt und den gewohnten Nahverkehrsangeboten anzusiedeln – was auch für den Preis gelten soll.

Zielgruppe: Autofahrer

"Wir bündeln Fahrten und sorgen damit für weniger Verkehr, weniger Lärm und weniger Emissionen in unserer Stadt", versprach BVG-Chefin Sigrid Nikutta. Auch der Senat erwartet, dass mehr Menschen auf öffentlichen Nahverkehr umsteigen werden. Zielgruppe des Pilotprojekts seien vor allem Autofahrer, sagte Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos) am Mittwoch. Der Vorteil laut Günther: keine Parkplatzsuche am Abend und mehr Umweltfreundlichkeit.

Zunächst fahren 50 Sammeltaxis in drei Bezirken

In Berlin sollen zunächst 50 Mercedes-Fahrzeuge, hauptsächlich Vans, eingesetzt werden. Start und Ziel sind zunächst auf die Bezirke Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und den Pankower Ortsteil Prenzlauer Berg begrenzt. Im Laufe der Zeit sollen es 300 Wagen werden, darunter auch barrierefreie und Elektro-Vans.

Ridesharing soll BVG zukunftsfähig machen

Kommunale Nahverkehrsunternehmen müssten sich am Ridesharing-Trend beteiligen, um zukunftsfähig zu sein, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). Denn Ridesharing werde in Zukunft eine viel größere Bedeutung haben, so Pop. Die Technik für das neue System kommt von einem Gemeinschaftsunternehmen von Daimlers Transportersparte Mercedes-Benz Vans und dem US-Technologieentwickler Via, das unter anderem in New York bereits einen ähnlichen Fahrdienst betreibt. Daimler war dort im September mit 50 Millionen US-Dollar (rund 42 Mio Euro) eingestiegen und will das System auch in anderen europäischen Städten anbieten. In Berlin soll das Pilotprojekt bis zum Frühjahr 2020 laufen. Kommt der Service in Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Prenzlauer Berg gut an, könnte er auf weitere Bezirke ausgeweitet werden.