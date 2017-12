Der neue Sprinter Berlin-München ist am Sonntag in den regulären Betrieb gestartet. Durch den Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn ändert sich aber noch mehr in der Region. Es gibt sogar mit der S26 eine ganz neue S-Bahn. Und auch der Takt in der Stadt wird anders.

Alle reden über den Sprinter nach München. Nach der Eröffnungsfeier am Freitag hat die Deutsche Bahn am Sonntag auf der neuen Schnellfahrstrecke den regulären Betrieb aufgenommen. Doch der Fahrplanwechsel der Bahn am Sonntag bringt für Berlin und Brandenburg noch deutlich mehr Neues. Geplant sind vor allem dichtere Takte und erweiterte Linienführungen auf vielen Bus-, Tram- und S-Bahn-Strecken, wie die Verkehrsverwaltung mitteilte. Bei der U-Bahn gibt es vorerst keine Veränderungen.

S3 und S9 verkehren dann nach Spandau, die S5 endet neu in Westkreuz. Ganz neu hinzu kommt die Linie S26 (wie S25, nur ab Gesundbrunnen als S26 bis nach Waidmannslust). Veränderungen gibt es auch bei der S85 aus Grünau. Sie biegt künftig an der Station Bornholmer Straße ab und endet in Pankow. Freitags und samstags wird im Spätverkehr bis 23 Uhr auf den Linien S1 (nach Frohnau), S2 (nach Buch beziehungsweise Lichtenrade) und S7 (zwischen Westkreuz und Ahrensfelde) im Bereich Berlin der 10-Minuten-Takt länger gefahren.

Auf den Ringlinien S41/S42 wird der Zeitraum des 5-Minuten-Taktes montags bis freitags auf 11.00 bis 21.00 Uhr ausgeweitet. Die Flughafenlinie S9 fährt wieder auf der Stadtbahn, hält aber nicht mehr am Ostkreuz. Möglich wird das durch die Fertigstellung der Gleise der sogenannten Südkurve am Ostkreuz.

Zehn Milliarden Euro, zehn Jahre Bauzeit, am Freitag weihte die Deutsche Bahn ihre Sprinterstrecke zwischen München und Berlin ein. Die Hinfahrt gelang in Rekordzeit - aber zurück nach Bayern dauerte alles so lang wie immer.

Die Dresdner Bahn wird wieder in Betrieb genommen: Nach 16 Monaten intensiven Bauens und dadurch bedingter Vollsperrung des Abschnitts zwischen Wünsdorf-Waldstadt und Hohenleipisch wird die Dresdner Bahn wieder in Betrieb genommen. Ab dem 10. Dezember können die Züge wieder den direkten Weg nehmen. Die Verbindung Dresden-Berlin wurde in Brandenburg auf 73 Kilometern Länge komplett erneuert. Von zuvor etwa zwei Stunden - verkürzt sich die Reisezeit Dresden-Berlin dann auf eine Stunde und 47 Minuten. Bis 2028 soll sich die Reisezeit auf eine Stunde und 20 Minuten weiter verkürzen.

Durch den Fahrplanwechsel werden im Regionalverkehr auf der neuen unteren Ebene des Bahnhofs die Züge der Linien RE1, RE2, RE7 und der RB14 am Ostkreuz halten. So wird der Umstieg in die S-Bahn-Linien der Ringbahn und der Stadtbahn oder zu den Regionalbahnlinien RB12, RB24 und RB25 möglich. Mit Inbetriebnahme des Regionalbahnsteiges am Ostkreuz entfallen die Stopps der Linien RE7 und RB14 in Berlin-Karlshorst sowie die meisten Halte der Linie RE2 in Berlin Ostbahnhof. Hier fahren aber S-Bahnen parallel.

In Berlin-Mahlsdorf gibt es jetzt einen zusätzlichen Bahnsteig für den Regionalverkehr. In den Landkreisen Barnim und Teltow-Fläming starten neue PlusBus-Linien und in Potsdam wird die Straßenbahnlinie 96 verlängert.