Bild: dpa

Nach gescheitertem Verkauf - Nur wenige Niki-Passagiere in Tegel gestrandet

14.12.17 | 09:15 Uhr

Der Niki-Verkauf gescheitert, der Flugverkehr eingestellt und die Tickets quasi wertlos - in Berlin ist das große Chaos trotzdem ausgeblieben. Am Donnerstagmorgen sind nur wenige Niki-Passagiere in Berlin-Tegel gestrandet.



Nach der Insolvenz der österreichischen Air-Berlin-Tochter Niki ist das große Chaos am Flughafen Tegel am Donnerstagmorgen ausgeblieben.



Lediglich rund zwei Dutzend Niki-Kunden waren am frühen Donnerstagmorgen zum Flughafen gekommen, obwohl die Airline den Flugbetrieb am Vorabend eingestellt hatte. "Wir haben von nichts gewusst", sagte ein wütender Familienvater, der mit seiner Frau und seiner Tochter in der Nacht aus Polen angereist war.



Reisebüros hatten Niki-Kunden trotz der Flugstreichungen nach Tegel geschickt

Anderen Kunden war von ihren Reisebüros geraten worden, trotz Insolvenz zum Flughafen zu fahren, um Entschädigungsansprüche geltend zu machen. "Sie haben mir gesagt, wir sollen trotzdem zum Flughafen kommen", sagte der Kunde Wolfgang Sonne aus Ratenow, der mit seiner Frau in Tegel wartete. "Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht." Niki wiederum verwies an die Reiseveranstalter. Auf der Homepage von Niki hieß es: "Für Passagiere, die ihren Flug direkt bei Niki gebucht haben, organisieren mehrere Fluggesellschaften derzeit eine Rückholaktion auf Standby-Basis gegen ein geringes Entgelt aus dem Ausland nach Deutschland, Österreich und die Schweiz." Wer seinen Flug bei einem Reiseveranstalter gebucht habe, solle sich mit diesem in Verbindung setzen, hieß es dort.

Niki Lauda kann sich Übernahme vorstellen

Die Lufthansa hatte am Mittwoch ihr Angebot zur Übernahme von Niki mit ihren 21 Flugzeugen zurückgezogen. Grund sei die ablehnende Haltung der EU-Kommission gegen eine Übernahme aus wettbewerbsrechtlichen Gründen, teilte die größte deutsche Fluggesellschaft mit. Der im Oktober geschlossene Kaufvertrag könne nicht vollzogen werden. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte in Berlin, alternative Käufer stünden bis heute nicht zur Verfügung, trotz öffentlicher Ankündigungen und intensiven Bemühens des Generalbevollmächtigten von Air Berlin. "Insolvenz und Grounding von Niki sind jetzt die Folge." "Grounding" heißt, dass keine Maschinen starten und alle bereits in der Luft befindlichen Maschinen landen müssen und auch nicht weiterreisen können.



Ex-Formel-1-Weltmeister Niki Lauda

Der frühere Formel-1-Weltmeister Niki Lauda hatte sich am Mittwoch ebenfalls zu Wort gemeldet. Er hatte die Airline 2003 gegründet und 2011 an Air Berlin verkauft. Er könne sich vorstellen, die einst von ihm gegründete Fluggesellschaft aus der Insolvenz heraus zu übernehmen, sagte der 68-Jährige am Mittwoch der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Air Berlin als Noch-Eigentümer hatte vor der Erklärung der Bundesregierung mitgeteilt, man suche jetzt nach Alternativen, um Niki doch zu Geld zu machen. Allerdings hatte sich Niki zuletzt nur noch mit Finanzspritzen der Lufthansa in der Luft halten können.



Sendung: Inforadio, 14.12.2017, 08:20 Uhr