Nach der Air-Berlin-Pleite wollte die Lufthansa den Ferienflieger kaufen und hielt ihn mit zehn Millionen Euro pro Woche in der Luft. Niki flog mit rund 20 Maschinen Ziele in Nordafrika und Südeuropa an, vor allem Mallorca. Die Lufthansa verzichtete aber am Mittwoch wegen der starken Wettbewerbsbedenken der EU-Kommission auf den Kauf. Niki beantragte umgehend Insolvenz und stellte den Flugbetrieb ein.



Das Amtsgericht Charlottenburg in Berlin nahm Nikis Insolvenzantrag an. Niki habe zwar ihren Firmensitz in Wien, als Mittelpunkt des Geschäftsbetriebs sei jedoch Berlin anzusehen, hieß es. Von der Niki-Pleite sind etwa 1000 Beschäftigte betroffen.



Die Tui-Fluglinie Tuifly hatte zuletzt noch sieben ihrer Flieger samt Besatzung für die Niki im Einsatz. Diese sollen künftig für die Lufthansa-Tochter Eurowings an den Start gehen, jetzt aber erst zunächst für die Rückholflüge eingesetzt werden, wie ein Tui-Sprecher sagte.